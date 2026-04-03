FC Grenoble Rugby, la tactique Social Media pour transformer ses essais

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Le Social Media est un sujet pris très au sérieux depuis longtemps au FC Grenoble Rugby. Le club isérois a su faire évoluer sa stratégie au fil des saisons pour répondre aux nouveaux codes tout en remplissant ses objectifs. Et il ne manque pas de nouveaux projets pour continuer à développer ses audiences sur les différentes plateformes. Décryptage.

« A travers les réseaux sociaux, nous cherchons à remplir différents objectifs. On veut renforcer le capital sympathie du club, rendre notre marque attractive tout en s’adressant aux différentes générations. Avec, comme finalité, remplir davantage notre stade à chacun de nos matchs. »

Voilà comme Héloïse Pierre, Social Media Manager du FC Grenoble Rugby, nous résume les principaux enjeux de la stratégie poursuivie par le club de PRO D2 sur les réseaux sociaux. Le club s’emploie au quotidien à satisfaire de tels objectifs via une stratégie riche en contenus et différenciée en fonction des plateformes.

« Dans le milieu des réseaux sociaux, beaucoup décrivent Facebook comme un canal mort. Certaines marques n’y créent même plus de page. Mais je ne suis pas de cet avis » nous partage Héloïse Pierre. En effet, le club grenoblois y recense une activité relativement forte avec une page qui continue à gagner des abonnés, totalisant plus de 89 000 followers sur ce canal. « Et notre communauté est très active. On reçoit de nombreux commentaires mais aussi des messages privés via cette plateforme » poursuit Héloïse Pierre.

Néanmoins, à l’image de nombreux clubs professionnels, Instagram est désormais le canal où le club enregistre la plus forte croissance de ses audiences. Le club accumule aujourd’hui plus de 52 000 abonnés sur la plateforme. « Avec TikTok, c’est la plateforme sur laquelle on arrive à toucher de nouveaux publics » précise Héloïse Pierre.

Enfin, le FC Grenoble Rugby n’oublie pas l’univers B2B dans sa stratégie Social Media. Grâce à une stratégie de contenus adaptée, le club enregistre une progression continue de ses communautés sur LinkedIn, en rassemblant désormais plus de 14 000 abonnés. « On a la chance d’évoluer dans un bassin économique dynamique. On arrive désormais à drainer du monde sur LinkedIn et à y capter des leads qualifiés » décrit Héloïse Pierre.

Une organisation agile qui s’adapte aux évolutions du secteur

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FC Grenoble Rugby, la tactique Social Media pour transformer ses essais