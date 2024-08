Bitpanda, le sponsoring comme puissant levier de notoriété

Par

Au mois de juillet dernier, Bitpanda a annoncé son premier contrat de sponsoring d’envergure en France en s’associant au rugbyman international français et champion olympique Antoine Dupont. Un investissement qui doit permettre à la société spécialisée dans le trading des actifs numériques de développer sa notoriété mais aussi ses activités sur le marché hexagonal.

Antoine Dupont posant avec un maillot floqué Bitpanda : la société autrichienne spécialisée dans le trading des actifs numériques – et notamment les cryptomonnaies – s’est offert un joli coup de projecteur en officialisant un accord de sponsoring avec la star du XV (et du VII) de France, quelques jours avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. « On a eu le nez creux » plaisante d’ailleurs Alexis Bouvard, Country Manager France de Bitpanda, faisant remarquer que la signature est intervenue avant la conquête de la médaille d’or olympique avec l’équipe de France à VII.

Cet accord constitue le premier contrat de sponsoring d’envergure signé par Bitpanda en France. Alors que l’entreprise fondée en 2014 à Vienne a dépassé dernièrement la barre symbolique des 5 millions d’utilisateurs particuliers – elle se positionne désormais comme la première plateforme d’échanges de cryptomonnaies en Europe – Bitpanda compte mettre l’accent sur l’Hexagone pour satisfaire ses futurs objectifs de développement.

« Bitpanda est présent en France depuis 2018 mais jusqu’à récemment nous n’avions pas réalisé d’investissements particuliers pour développer significativement nos activités sur ce marché. Mais la donne a changé ces derniers mois. Depuis le début de l’année 2024, on a accéléré en achetant de l’espace publicitaire, en développant nos relations presse, en étendant notre réseau auprès d’influenceurs… Notre objectif est de conquérir d’importantes parts de marché en France. La signature du partenariat avec Antoine Dupont doit nous aider à atteindre un tel objectif » nous explique alors Alexis Bouvard.

Mais comment Bitpanda a jeté son dévolu sur Antoine Dupont ?

Bitpanda, le sponsoring comme puissant levier de notoriété