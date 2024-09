Externaliser la gestion de sa boutique en ligne : un choix gagnant ?

Par

Plusieurs gros noms du sport français ont fait le choix de confier la gestion de leur boutique en ligne à un exploitant. Au-delà de motivations purement économiques, cette orientation stratégique répond aussi à une volonté d’offrir une meilleure expérience d’achat et qualité de service à ses communautés. Eclairage.

« Avant de nous lancer concrètement dans la refonte de notre canal web, nous avons mené une réflexion totale sur l’avenir de notre boutique en ligne en laissant toutes les portes ouvertes. On a notamment étudié la possibilité d’externaliser l’activité. Dans une activité digitale, il y a beaucoup de coûts entre les frais de port, la masse salariale, le stockage des marchandises… Finalement, on a décidé de conserver la gestion de notre boutique en ligne en interne car nous n’étions pas si mal que ça en termes de marge. » C’est en ces termes qu’Anaïs Bodin, Responsable Merchandising et Licences au Rugby Club Toulonnais, nous faisait part dernièrement du cheminement du club quant à l’évolution des activités de sa boutique en ligne.

Alors que le club varois a fait le choix de maintenir la gestion de son canal e-commerce en interne, d’autres organisations sportives hexagonales – et non des moindres – ont décidé d’externaliser cette activité en faisant appel à un spécialiste. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille, de l’OGC Nice, de la Fédération Française de Rugby ou encore du Stade Français Paris qui ont confié l’administration de leur boutique en ligne à Oreca Retail.

« Ces dernières années, le retail e-commerce s’est non seulement fortement accéléré mais aussi considérablement professionnalisé. Il est alors de plus en plus difficile – voire impossible – pour un club ou une fédération de disposer de toutes les ressources en interne pour réellement optimiser son business e-commerce » nous explique Sébastien Martinon, Directeur Adjoint chez Oreca Retail.

En effet, les organisations travaillant avec Oreca peuvent s’appuyer sur une cinquantaine d’experts maitrisant tous les métiers de l’e-commerce : de la prévision des ventes aux relations avec les fournisseurs en passant par le design UX, les problématiques d’acquisition de trafic (SEO/SEA/Social Ads…), la logistique ou encore la gestion du service après-vente. Sur ce dernier point, Oreca a d’ailleurs développé un savoir-faire particulièrement pointu grâce à son expérience dans les sports mécaniques.

« Sur nos Eshops officiels, les fans peuvent joindre 6 jours sur 7 par téléphone ou par email notre service client entièrement géré en marque blanche au nom du club / de la fédération via notre call center intégré et mutualisé composé de 15 personnes et basé au siège d’ORECA à Signes. Nous pouvons traiter les demandes en français mais aussi en anglais et en espagnol. On peut également s’appuyer sur un sous-traitant en cas de pic d’appels ou de langues » nous fait savoir Sébastien Martinon.

Le recours à un spécialiste du commerce en ligne dans l’industrie sportive permet également de s’appuyer sur les synergies liées à la mutualisation des ressources pour intégrer plus rapidement les bonnes pratiques. « Chez Oreca, nous gérons plus de 25 boutiques en ligne dans l’univers du sport et de l’automobile. On sera ainsi en capacité de dupliquer très rapidement une nouvelle fonctionnalité (moyen de paiement, mécanique promotionnelle…) qui performe très bien sur un de nos sites » poursuit Sébastien Martinon.

Comment garder la main sur sa stratégie marketing et de communication ?

D'un point de vue économique, l'externalisation de sa boutique en ligne n'est pas un choix inintéressant pour une organisation sportive.

