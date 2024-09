RC Toulon : quelles ambitions pour la nouvelle boutique en ligne ?

Par

Le Rugby Club Toulonnais a dévoilé cet été la nouvelle version de sa boutique en ligne. Une plateforme modernisée qui doit aider le club varois à satisfaire ses hautes ambitions concernant le développement de ses activités de merchandising. Décryptage.

En plein cœur de l’été, à quelques jours de la révélation du nouveau maillot domicile, les supporters varois ont eu la surprise de découvrir une toute nouvelle version de la boutique en ligne du RCT. A travers cette plateforme totalement revue, le club s’est fixé pour premier objectif d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

« Via notre boutique en ligne, on s’adresse à l’ensemble de notre public, aussi bien au niveau local que national et même international. Cette plateforme se doit d’être à l’image du club » souligne en guise d’introduction Anaïs Bodin, Responsable Merchandising & Licences du Rugby Club Toulonnais.

Au-delà d’un design épuré et profondément modernisé, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées pour soigner l’expérience d’achat sur la plateforme. Le module de flocage des tenues a notamment été totalement repensé pour permettre aux fans de personnaliser leur(s) maillot(s). Le paiement fractionné a également été ajouté pour faciliter la prise de décision au moment de l’acte d’achat.

« La grande évolution concerne la partie responsive design. La précédente version était déjà en responsive design mais ce n’était pas un site de dernière génération. En matière d’ergonomie, toutes les fonctionnalités n’étaient pas adaptées. Désormais, c’est le cas. Et c’est très important car entre 65 et 70% de nos visites sont réalisées sur un mobile. Le mobile représente aussi environ 60% de nos transactions » analyse Anaïs Bodin.

La livraison de ce nouveau site est l’aboutissement d’un travail ayant duré un peu plus d’un an. Les premières réflexions ont débuté en mai 2023 : toutes les pistes ont alors été étudiées quant à l’évolution du canal e-commerce dont celle de confier sa gestion à un exploitant. Finalement, en début d’année 2024, le club a pris la décision de conserver l’administration de ce canal en interne.

Le développement de cette nouvelle plateforme, conçue sous Prestashop, a entièrement été réalisé en interne sous la supervision d’Audrey Cardeur, Responsable E-Commerce. Un peu plus de trois mois de travail ont été nécessaires pour livrer cette nouvelle version. Le RCT a seulement eu recours à un prestataire, InEvent, pour préparer et réaliser la migration du nouveau site.

Des premiers chiffres prometteurs

Ce nouveau site tient-il ses promesses après près d’un mois de mise en service ? Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

RC Toulon : quelles ambitions pour la nouvelle boutique en ligne ?