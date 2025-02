Brûleurs de Loups : quels objectifs derrière la refonte de site ?

Par

Les Brûleurs de Loups ont dévoilé fin janvier la nouvelle version de leur site officiel. Une plateforme profondément modernisée qui correspond davantage aux objectifs éditoriaux et marketing du club de Ligue Magnus. Décryptage.

« La précédente version de notre site officiel remontait à 2020 et nous souhaitions proposer de la nouveauté à nos utilisateurs. Avec cette nouvelle plateforme, on a cherché à mieux incarner notre stratégie marketing autour de l’expérience globale Brûleurs de Loups. »

C’est en ces termes que Laureline Tschanz, Responsable Communication des Brûleurs de Loups, nous explique les motivations ayant conduit le club grenoblois à refondre totalement son site officiel. Une volonté du club de mieux mettre en avant son savoir-faire en matière d’expérience spectateur qui saute aux yeux dès la homepage du site : une bannière renvoyant vers la billetterie illustre la chaude ambiance qui règne à Polesud lors des rencontres de Ligue Magnus des Brûleurs de Loups. « Notre cœur de métier, c’est la billetterie et l’événementiel. Notre premier objectif est de remplir la patinoire. C’est la finalité de notre stratégie de communication » souligne Laureline Tschanz.

Page d’accueil du site officiel des Brûleurs de Loups

Au-delà de mieux mettre en avant le spectacle offert aux spectateurs de Polesud à chaque rencontre des Brûleurs de Loups, le club a profité de cette refonte pour se doter d’un canal de communication moderne à la navigation grandement simplifiée avec comme objectif d’élargir les audiences. « On a essayé d’imaginer l’expérience d’un utilisateur qui ne connait pas particulièrement bien l’univers du hockey sur glace. On a voulu mettre en place un site qui soit accessible à tous y compris aux néophytes. Chaque utilisateur doit trouver très facilement ce qu’il est venu chercher » poursuit Laureline Tschanz.

Quelle organisation pour animer le site officiel ?

Des enjeux de sécurité ont également amené les Brûleurs de Loups à accélérer ce projet de nouveau site.

Brûleurs de Loups : quels objectifs derrière la refonte de site ?