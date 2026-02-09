J. Delille (Eventori) : “Le potentiel du revenue management dans le sport est spectaculaire”

Par

La tarification dynamique en matière de billetterie grand public est-elle adaptée aux acteurs du sport professionnel ? Jules Delille, Directeur du Développement d’Eventori a répondu à nos questions.

La tarification dynamique est-elle applicable au secteur du sport professionnel ? Faut-il adapter les méthodes par rapport aux secteurs des transports ou de l’hôtellerie ?

La tarification dynamique est non seulement applicable, mais elle est déjà une réalité quotidienne pour des acteurs majeurs comme le PSG, ainsi que de nombreuses organisations dans le football, le basket ou le hockey que nous accompagnons chaque jour.

Cependant, on ne peut pas simplement copier-coller les modèles de l’aérien ou de l’hôtellerie. Le sport possède des variables uniques, au premier rang desquelles l’incertitude sportive. Contrairement à un vol Paris-New York, l’attractivité d’un match peut basculer selon les résultats précédents, l’enjeu du classement, la forme des joueurs vedettes ou même la météo. La méthode doit donc intégrer ces critères spécifiques pour refléter la valeur réelle de l’émotion à un instant T.

Quels prérequis doit réunir une organisation sportive pour s’essayer à la tarification dynamique ?

Le socle indispensable pour toute organisation souhaitant franchir le pas est un historique des données. C’est une règle simple : sans passé, difficile de prédire l’avenir.

Pour que nos modèles de Revenue Management soient performants, l’organisation doit disposer d’un historique de données propre et structuré. C’est cette base saine qui permet à nos algorithmes d”analyser les comportements d’achat passés et de prédire la demande future avec précision. Si votre donnée est actuellement désorganisée ou incomplète, nos équipes interviennent pour la retraiter, la rendre lisible et exploitable par nos modèles. Le plus important est de posséder cet historique, nous nous chargeons d’en extraire la valeur.

Quelle progression de chiffre d’affaires de billetterie grand public peut espérer une organisation sportive mettant en place une solution de tarification dynamique ?

J. Delille (Eventori) : “Le potentiel du revenue management dans le sport est spectaculaire”