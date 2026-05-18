Comment développer ses activités F&B en jour de match grâce à sa solution d’encaissement ?

Photo Ronald Gautruche – Digifood
En matière d’activités F&B en jour d’événement, les organisations sportives sont confrontées à d’importants pics d’activité, notamment à la mi-temps. Ces dernières sont alors sans cesse en quête de gain d’efficacité dans leurs process pour servir le maximum de spectateurs en peu de temps. S’équiper d’une solution d’encaissement efficace est alors devenu un préalable indispensable pour atteindre cet objectif. Ronald Gautruche, Co-Fondateur de Digifood, entité fournissant les solutions d’encaissement de nombreux clubs professionnels en France, a répondu à nos questions. Entretien.
Quel rôle joue la solution d’encaissement dans le développement des activités F&B des clubs en jour de match ?
Un rôle absolument central, et souvent sous-estimé. En jour de match, un club concentre 80 à 90 % de son chiffre d’affaires F&B sur trois fenêtres très courtes : avant-match, mi-temps, et après-match. La mi-temps, c’est 15 minutes pour servir parfois plusieurs milliers de personnes. Dans ce contexte, la caisse n’est plus un outil administratif en bout de chaîne, c’est le goulot d’étranglement principal entre le club et son chiffre d’affaires.
Concrètement, chaque seconde gagnée à l’encaissement, c’est un client de plus servi avant le coup d’envoi de la seconde période. Et chaque client non servi, c’est une vente perdue qui ne se rattrape pas : le match reprend, le supporter retourne en tribune. À l’échelle d’une saison, sur 17 matchs à domicile en Ligue 1 (par exemple), l’écart entre une caisse fluide et une caisse qui rame se chiffre en dizaine de milliers d’euros.
Au-delà du volume, la solution d’encaissement est aussi devenue le point de convergence de toute la stratégie F&B : pilotage des stocks, animation commerciale, fidélisation, conformité fiscale. C’est pour ça que les clubs, et notamment ceux que nous accompagnons, considèrent aujourd’hui leur système de caisse comme une infrastructure stratégique, au même titre que la billetterie.
Comment les solutions Digifood permettent-elles de surmonter les contraintes liées à l’encaissement en jour de match / d’événement ?
Nous lançons Digifood Pro, une nouvelle génération qui remplace progressivement l’application historique déployée chez l’ensemble de nos 200 clients. Elle a été pensée précisément pour les contextes événementiels intenses, autour de quatre axes.
➡️ La vitesse d’abord : les flux s’intensifient, les besoins de rapidité sont toujours plus importants. Nous avons introduit des fonctionnalités permettant aux caissiers de gagner encore plus de temps, depuis chaque caisse, dans chaque stand, sur toutes les transactions… Cela change tout !
➡️ L’intelligence ensuite : grâce à l’IA, le pilotage en temps réel s’améliore. Les comparaisons périodiques, la gestion des temps forts et la nouvelle gestion des stocks deviennent des outils gérables sur un simple pda ou smartphone en plein rush.
➡️ La transformation du modèle économique : nous avons ajouté à Digifood Pro une brique de paiement intégré. Cela permet aux clubs de centraliser encaissement et acquisition bancaire sur une seule plateforme, avec une réconciliation automatique. C’est un gain opérationnel énorme en jour de match.
➡️ La sécurité enfin : Digifood Pro est certifié NF525. Pour des structures comme les clubs professionnels, qui sont scrutés sur leur gestion, c’est un niveau de garantie juridique supérieur. À cela s’ajoutent des fonctions très utiles en environnement stade : sécurisation des consignes par QR code, traçabilité complète des opérations sensibles.
Au-delà du paiement, quels conseils prodiguez-vous à vos clients pour gérer au mieux les temps forts dans leurs activités F&B en jour de match ?