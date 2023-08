C’Chartres Métropole Handball : une activité social media en pleine expansion

Par

Le C’Chartres Métropole Handball a connu une forte croissance de ses activités sur les réseaux sociaux au cours du dernier exercice. Une tendance positive qui est due à une stratégie audacieuse mais aussi à l’identification précoce de bonnes pratiques permettant d’accroître l’engagement des comptes du C’CMHB sur les principales plateformes sociales où le club est actif. Et ce dernier compte encore monter en puissance dans sa stratégie social media lors de la saison à venir. Décryptage.

« Le C’Chartres Métropole Handball et le HBC Nantes sont les clubs les plus actifs sur TikTok. » Cette analyse, dressée par Olivier Spaeth, France & Benelux Manager chez Horizm, dans nos colonnes au mois de mai dernier symbolise à elle-seule l’efficacité mais aussi l’audace manifestée par le C’Chartres Métropole Handball en matière de stratégie de contenus sur les réseaux sociaux.

N’ayant pas peur de faire partie des early adopters, le C’CMHB a ainsi ouvert un compte sur TikTok l’an dernier. Et le club de Liqui Moly Starligue a su rapidement trouver le bon ton en développant une ligne éditoriale mêlant highlights et contenus plus légers très appréciés sur la plateforme. Résultat : plusieurs vidéos du club ont dépassé la barre symbolique des 100 000 vues alors que le C’CMHB ne compte qu’un peu plus de 6 000 abonnés à son compte.

« L’algorithme de TikTok est très puissant. Nous sommes évidemment partis de zéro au moment de l’ouverture du compte. Et une de nos vidéos s’est rapprochée de la barre des 500 000 vues ! Nous avons réalisé une très bonne année pour un lancement » nous résume Félix Dalbec, Responsable Communication du CCMHB, en charge notamment de l’animation des différents comptes du club sur les réseaux sociaux. Une vidéo humoristique de l’ailier Vanja Ilic, attendant désespérément une passe de son arrière à l’entrainement, a notamment enregistré près de 470 000 vues.