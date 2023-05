Par

Semaine après semaine, la Ligue Nationale de Handball ne cesse de battre ses propres records de vues sur TikTok. Des performances qui sont dues à une bonne maîtrise des codes et de l’algorithme de la plateforme. Décryptage.

12,7 millions de vues ! C’est l’incroyable performance affichée par la Ligue Nationale de Handball sur son compte TikTok lors de la semaine du 17 avril dernier, pulvérisant son précédent record qui se situait à 7,4 millions de vues. La LNH doit notamment cette statistique à une vidéo à la bande son humoristique, montrant un pénalty (presque) arrêté en Liqui Moly Starligue. Une séquence qui résume bien, à elle-seule, la stratégie éditoriale et le ton adoptés par la Ligue Nationale de Handball sur la plateforme ces derniers mois.

Vidéo ayant enregistré près de 20 millions de vues sur le compte TikTok de la LNH

« En allant sur TikTok, on a cherché à chambouler notre stratégie, avec la volonté d’élargir nos audiences, en arrêtant de s’adresser exclusivement à un public expert de handball. Nous n’avons pas voulu développer une approche trop pointue qui ne correspond pas à ce qui est demandé sur ce réseau social. Nous avons souhaité vulgariser notre stratégie de contenus en racontant notre championnat de manière plus accessible. Avec pour principal objectif de conquérir de nouveaux publics en touchant notamment des cibles plus jeunes qui ont parfois tendance à s’éloigner des produits sportifs » nous résume Romain Petiteau, Brand Content Manager au sein de la Ligue Nationale de Handball.

En adoptant cette nouvelle stratégie, le compte TikTok de la LNH est ainsi passé en deux ans de… 500 à plus de 230 000 abonnés ! Une croissance exponentielle qui est exclusivement due à la viralité des contenus publiés par la LNH sur sa plateforme, cette dernière ne recourant pas aux leviers payants pour acquérir de nouveaux fans. « Par le passé, nous avons essayé de mettre en place des dispositifs de promotion cross-canal entre nos différentes plateformes sociales. Mais cela fonctionne exclusivement sur les fans de la discipline. Cela ne répond pas à l’objectif d’élargir les publics » précise Romain Petiteau. « TikTok est typiquement le réseau social sur lequel il est possible d’atteindre des statistiques incroyables en partant de presque zéro grâce à son algorithme. C’est possible en produisant régulièrement du contenu de qualité et en persévérant. C’est beaucoup moins facile sur les autres plateformes sociales » complète Jordan Simon-Chopard, Fondateur de JumpStart Studio, agence accompagnant la LNH dans le déploiement de sa stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux.

« TikTok est typiquement le réseau social sur lequel il est possible d’atteindre des statistiques incroyables en partant de presque zéro grâce à son algorithme » Jordan Simon-Chopard – Fondateur – JumpStart Studio

Cette stratégie d’ouverture à de nouveaux publics permet même à la LNH de s’adresser à des audiences internationales à travers la plateforme TikTok. « Petit à petit, on développe des communautés en fonction de la nationalité des joueurs qu’on accueille dans nos compétitions. Mais on parvient aussi à toucher des publics dans des pays dont on n’aurait pas soupçonné l’intérêt pour le handball professionnel français » analyse Romain Petiteau. Alors que plus de 62% des abonnés TikTok de la Ligue Nationale de Handball vivent en France ; l’Indonésie, le Brésil, l’Allemagne et l’Algérie font partie des pays les mieux représentés parmi les abonnés au compte de la LNH. Une forte progression des audiences à l’international qui a ainsi poussé la Ligue Nationale de Handball à désormais intégrer des éléments de langage en anglais dans sa stratégie de communication sur la plateforme.