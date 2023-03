Quel (futur) modèle de développement pour les Girondins de Bordeaux ?

Par

Malgré des déficits chroniques affichés ces dernières années et le cataclysme sportif lié à la descente en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux continuent de susciter l’intérêt d’investisseurs institutionnels. Des fonds qui sont prêts à rejoindre l’aventure tout en envisageant des perspectives financières intéressantes grâce à l’instauration d’un modèle économique davantage adapté à l’écosystème bordelais et… au fonctionnement du football professionnel. Décryptage.

20 m€. C’est le résultat net négatif moyen par saison affiché par les Girondins de Bordeaux sur la période 2010-21 ! Certes, l’impact du Covid-19 est venu alourdir le niveau des pertes lors des exercices 2020 et 2021. Néanmoins, sur la dernière décennie écoulée, le club n’est jamais parvenu à atteindre l’équilibre.

« Gagner de l’argent et autofinancer ses activités, cela arrive très rarement dans le football. Les Girondins n’échappent pas à cette règle. Sous M6, le club perdait entre 7 et 15 m€ par saison. Mais ce n’est pas dramatique. Un club de football n’a pas besoin de publier un résultat net positif tous les ans tant qu’il a un solide actionnaire derrière » analyse David Gluzman, Banquier spécialiste en financements structurés et fin connaisseur des Girondins de Bordeaux.

Justement, un actionnaire solide, le FC Girondins de Bordeaux le recherche activement. Même si son propriétaire, Gérard Lopez, préfère parler de « partenaires financiers » quand il s’exprime publiquement à ce sujet. Et les mésaventures sportives et financières de ces dernières saisons ne dissuadent pourtant pas les investisseurs institutionnels de s’intéresser au cas des Girondins. Selon les informations dernièrement révélées par Sud Ouest, trois fonds d’investissement nord-américains auraient sérieusement approché l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois pour une prise de participation minoritaire au capital du club.