Comment réduire la consommation énergétique d’une enceinte sportive ?

Sujet au cœur de l’actualité l’hiver dernier, le gouvernement et les différentes collectivités territoriales ont poussé les acteurs du sport professionnel français à mieux maitriser leur consommation d’énergie dans l’organisation de leurs événements. Des recommandations qui ont rencontré un certain écho même si bon nombre de clubs et de gestionnaires d’équipements travaillent sur le sujet de la sobriété énergétique depuis déjà plusieurs années. Pour quels résultats ?

« Lors d’un de nos matches organisé en début de saison, nous avons pris la décision d’éteindre très tôt le stade. Peut-être un peu trop tôt et nous nous sommes fait taper sur les doigts par le diffuseur. Car les techniciens ont rangé une partie de leur matériel dans le noir. On est sans doute allé un peu trop loin ce soir-là… » Cette anecdote, racontée par le gestionnaire de stade d’un club de football professionnel français, préférant conserver l’anonymat, illustre à quel point le sujet des économies d’énergie a bien été pris en compte par les acteurs du sport français au cours des derniers mois.

Allant jusqu’à craindre des pénuries d’électricité au cœur de l’hiver – pénuries qui fort heureusement ont été finalement évitées – le gouvernement a coordonné l’automne dernier un plan de sobriété visant à réduire les consommations d’énergie dans différents secteurs d’activité. Le sport n’a pas échappé aux recommandations avec un plan décliné en 40 mesures révélé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques & Paralympiques au mois d’octobre dernier. Avec pour objectif de réduire la consommation d’énergie du secteur sportif français de 10% d’ici 2024 et de 40% à horizon 2050.

Si ce plan a permis à tous les acteurs du sport français de prendre conscience des enjeux liés aux économies d’énergie ; de nombreuses organisations sportives travaillent ce sujet depuis déjà plusieurs années. « On ne met pas en place un vrai projet de sobriété énergétique en 15 jours ! Il faut réfléchir longtemps à l’avance pour faire aboutir les projets. Tous les sujets abordés dans ce rapport, y compris concernant les transports avec le covoiturage ou encore le parking à vélos, sont travaillés à l’OL depuis plus de 10 ans. Ce n’est pas le rapport du ministère des Sports ni même la crise énergétique qui ont précipité nos décisions » souligne Xavier Pierrot, Directeur Général Adjoint de l’Olympique Lyonnais.

« Nous n’avons pas attendu cet hiver et la hausse des tarifs de l’énergie pour faire des économies d’énergie. Et nous ne sommes pas les seuls, loin de là ! Grenoble Alpes Sport est un exploitant privé. On paie les factures. Et quand cela représente un poste important de dépenses, on cherche forcément à le réduire » indique Augustin Douillet, Stadium Manager du Grenoble Foot 38. « Nos motivations sont simples à comprendre en la matière. L’Olympique Lyonnais est une société privée, propriétaire de ses infrastructures, et qui paie les factures d’électricité qui y sont associées. Nous avons tout intérêt, sur le plan économique mais aussi environnemental, d’être le plus performant possible dans notre consommation énergétique » abonde dans le même sens Xavier Pierrot.

Une politique au long cours

Ainsi, les clubs qui sont propriétaires ou gèrent en direct leurs équipements, investissent depuis longtemps dans des politiques visant à réduire leur consommation d’énergie. Y compris et surtout en-dehors des jours de match :

Comment réduire la consommation énergétique d’une enceinte sportive ?