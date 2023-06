OGC Nice, une activité de billetterie CSE en forte croissance

Par

En cette saison 2022-23, l’OGC Nice a enregistré une hausse importante de ses revenus en provenance des offres de billetterie commercialisées aux CSE (ndlr : Comité Social et Economique). Cette tendance positive reflète la bonne dynamique commerciale du club azuréen mais elle est également due à un réaménagement de ses services en interne permettant de stimuler la commercialisation des offres de billetterie destinées aux groupes. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Frédéric Larue, Directeur Commercial de l’OGC Nice, revient sur les bonnes pratiques mises en place par le club pour développer ses ventes tout en évoquant de nouveaux projets visant à maintenir cette croissance d’activité lors des saisons à venir.

Quelles sont les différentes offres de billetterie développées par l’OGC Nice à destination des CSE ?

Nous disposons d‘un programme de partenariat complet répondant aux besoins et motivations des élus et des collaborateurs.Au sein de ce programme, nos CSE partenaires disposent tout d’abord de réductions en billetterie – abonnements, packs et billetterie sèche – mais également sur d’autres postes de loisirs – cinéma, parcs d’attraction, bons d’achats… – ainsi que la possibilité d’économiser sur leurs charges courantes grâce aux partenaires du « Programme Pouvoir d’Achat » de l’OGC Nice.

Nous fournissons aussi une parfaite autonomie à leurs collaborateurs sur notre billetterie en ligne afin qu’ils puissent profiter de leur abonnement à tarif réduit sans rajouter de la gestion pour les élus. Ensuite, nous leur mettons à disposition 4 places sur chaque match de championnat de Ligue 1 de l’OGC Nice ce qui leur permet de motiver/récompenser leurs collaborateurs – 4 formules au choix allant du quart de virage à un salon VIP d’entrée de gamme. Enfin, ils échangent quotidiennement avec leur commercial afin de faire vivre le partenariat tout au long de la saison.

Pour les CSE souhaitant une gestion plus flexible, nous avons développé un produit exclusif leur permettant de disposer d’un quota de places à l’année, dont l’utilisation n’est limitée que sur nos deux matchs premiums – PSG et OM. Grâce à ce produit, les CSE peuvent disposer d’une réduction sur un volume de places tout en ayant la possibilité de sélectionner leurs matchs.

Enfin, pour récompenser les CSE les plus investis, nous avons mis en place un système progressif d’avantages leur permettant de bénéficier de privilèges et d’expériences exclusives tout au long de la saison. Parmi ces avantages, on peut notamment retrouver des invitations VIP, des afterwork dédiés, un tournoi de pétanque ou encore la possibilité de faire entrer les enfants des bénéficiaires avec les joueurs lors d’une rencontre !

Nous ne commercialisons pas uniquement le programme de partenariat à l’année. Les CSE peuvent profiter de tarifs remisés sur la majorité de nos matchs – à partir de 10 places – en tribune Grand Public. Pour des événements de groupes, nous avons récemment aménagé un espace privatif VIP au sein d’un salon collectif de la Tribune Garibaldi. Cet espace donne la possibilité aux CSE de marquer les esprits auprès de leurs collaborateurs en organisant une expérience différente, comprenant une prestation de qualité – cocktail dinatoire et boissons – en avant-match, mi-temps et après-match.

Comment le service billetterie est-il organisé pour remplir les objectifs en matière de billetterie CSE ? Un ou plusieurs collaborateurs sont-ils dédiés à cette activité spécifique ?

Il y a quelques années, la billetterie CSE était intégrée au sein du service billetterie. Deux collaborateurs s’occupaient des CSE et autres groupes en plus de leurs missions B2C. Leurs journées n’étaient donc pas dédiées à 100% aux activités CSE ce qui représentait un frein pour les ventes.

Nous avons créé un pôle Groupes en fin de saison 2021-2022, afin de se concentrer au mieux sur cette typologie. Aujourd’hui ce pôle est composé de cinq personnes : Andy Félio qui l’anime, trois attachés-commerciaux et un administrateur des ventes. Les commerciaux sont chargés de commercialiser le programme de partenariat et les privatisations, tandis que l’administrateur des ventes est chargé de la saisie des places et du service client auprès des abonnés bénéficiaires.

Quels étaient les objectifs fixés par l’OGC Nice en matière de billetterie CSE lors de cette saison 2022-23 ? Ont-ils été atteints ? En moyenne, combien d’entreprises achètent des places à l’Allianz Riviera via leur CSE sur l’ensemble d’une saison ?

OGC Nice, une activité de billetterie CSE en forte croissance