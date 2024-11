DFCO : une stratégie de développement basée sur l’ancrage territorial et l’innovation

Par

Club racheté l’été dernier par Pierre-Henri Deballon, CEO de Weezevent, la direction du Dijon Football Côte-d’Or cherche à implémenter une nouvelle politique de développement afin de retrouver au plus vite un modèle économique équilibré. Une stratégie qui passe par un renforcement des recettes B2B qui se situent déjà à un niveau élevé pour un club de National. Décryptage.

« Depuis que le club a été repris par Pierre-Henri Deballon, nous essayons de réduire les charges pour adapter le train de vie du DFCO à sa division tout en s’efforçant à consolider les différentes sources de revenus. » Le ton est tout de suite donné par Paul Fauvel, nouveau Directeur Général du club bourguignon.

Il faut dire que le DFCO n’a pas été épargné par les difficultés ces dernières saisons. En plus de la pandémie de Covid-19 et du choc récessif des droits TV, le club dijonnais a également traversé une sévère crise de résultats, l’amenant à subir deux relégations en trois saisons ! Disputant en cet exercice 2024-25 sa deuxième saison consécutive en National, le DFCO doit faire face à des charges bien supérieures à ses revenus. Doté d’un budget de 15 m€ pour l’année en cours, le club s’attend d’ailleurs à subir un déficit de l’ordre de 3 m€ après transferts.

Engagé dans un plan d’économie depuis son rachat, la nouvelle direction du DFCO a également pour intention d’accélérer la croissance de recettes pour retrouver au plus vite un budget à l’équilibre. Parmi les activités à fort potentiel, les revenus issus des partenariats ont clairement été ciblés. Alors que le DFCO projette déjà d’encaisser près de 3 m€ de recettes de sponsoring – hors contrat équipementier et accords avec les collectivités – en cet exercice 2024-25, la direction pense avoir encore une certaine marge de manœuvre pour faire progresser cette ligne de revenus.

« Si on y associe aussi l’événementiel (ndlr : 600 000 € / saison), les activités issues des partenariats représentent environ 40% de notre chiffre d’affaires. On peut s’appuyer sur un tissu économique très fort au soutien du club » nous précise Paul Fauvel.

DFCO : des collectivités au rendez-vous

DFCO : une stratégie de développement basée sur l’ancrage territorial et l’innovation