Comment répondre aux nouveaux défis imposés par les réseaux sociaux ?

Par

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitch, TikTok… il ne s’écoule plus une année sans qu’un nouveau réseau social fasse irruption dans nos vies. Une évolution qui témoigne du secteur mouvant des réseaux sociaux mais aussi de la place très importante prise par le numérique dans notre consommation de contenus.

Bien entendu, le sport n’est pas resté imperméable à cette évolution. Alors qu’au début des années 2010, la gestion opérationnelle des réseaux sociaux pouvait encore être confiée à des bénévoles ou à des ressources non-permanentes avec le risque de discontinuité dans l’animation des comptes que cela comporte ; les clubs professionnels sont depuis largement montés en puissance sur le sujet, bâtissant pour certains d’entre eux de véritables pôles médias capables de créer et distribuer des contenus de qualité pour l’ensemble des plateformes tout en répondant au défi de l’instantanéité parfois imposé par ces nouveaux canaux de communication.

« Les plateformes sociales sont devenues le principal point de contact entre un club et ses communautés »

L’enjeu est désormais loin d’être anodin. Au fil des années, les plateformes sociales sont devenues le principal point de contact entre un club et ses communautés, reléguant au second rang le site officiel et même le stade pour bon nombre de fans vivant à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres. Accumulant désormais des communautés très importantes, ces plateformes sociales se sont transformées en véritables instruments de fidélisation et de conquête de nouveaux fans pour les clubs. Bien exploités, les réseaux sociaux permettent de renforcer intensément les liens qui unissent le club à ses différentes parties prenantes : fans, partenaires, collectivités, joueurs…

Mais les pièges restent nombreux sur les réseaux sociaux. La frontière est parfois mince entre le J’aime et le tant redouté bad buzz, dans des univers où la diffusion des contenus n’est pas contrôlable. Pourtant, il est indispensable de se défaire du ton corporate et développer de vraies aspérités dans les prises de parole pour engager sa communauté. C’est l’une des clés de réussite incontournables pour développer sa visibilité sur les plateformes sociales.

Autre difficulté : comment tirer profit des importantes communautés rassemblées sur les réseaux sociaux pour générer de nouveaux revenus ? Si la captation en direct de recettes publicitaires semble être réservée aux plateformes sociales (sic !), il est possible pour les clubs professionnels de mettre en lumière leurs propres partenaires auprès de leurs communautés. A condition d’imaginer des activations apportant une vraie valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Un défi qui n’est pas toujours simple à relever…

Cet édito est extrait du dernier numéro du magazine numérique Ecofoot consacré à la gestion des réseaux sociaux au sein du sport professionnel français :

Comment répondre aux nouveaux défis imposés par les réseaux sociaux ?