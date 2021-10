Par

Que cela fait du bien de revoir des stades pleins en ce début de saison 2021-22 ! Après avoir subi près d’un an et demi de crise sanitaire, les acteurs du sport hexagonal peuvent à nouveau rouvrir les enceintes à leurs supporters, spectateurs et clientèle VIP, à condition bien sûr de respecter les mesures gouvernementales dont notamment la présentation du passe sanitaire.

Cette reprise des activités résonne comme une libération pour l’écosystème sportif français. Le retour du public redonne vie à des enceintes sportives mornes et moribondes durant près de 18 mois. Elle permet également aux clubs de mieux respirer sur le plan économique. Si les revenus matchday représentent une part marginale des produits d’exploitation de la plupart des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ; en revanche, les recettes de billetterie et issues des partenariats pèsent pour plus de 50% du chiffre d’affaires des formations de TOP 14 ou encore de Betclic Elite.

Et les indicateurs sont bons en cette rentrée 2021, notamment au niveau de la billetterie B2B. La majorité des clubs comptent retrouver leur taux de remplissage VIP pré-pandémie dès cette saison 2021-22. Le « tout digital » mis en place à partir de mars 2020 a créé un vrai manque relationnel. Et quoi de mieux qu’assister à une rencontre sportive pour partager d’intenses émotions avec une communauté de passionnés ? Par ailleurs, les premiers matches organisés sans accroc – du moins au niveau sanitaire – permettent de convaincre les derniers récalcitrants de revenir au stade.

« L’exploitation d’une nouvelle enceinte ne suffira pas pour développer ses revenus B2B »

Ce retour à la normale va permettre au sport professionnel français de poursuivre la croissance de ses activités B2B en jour de match, mouvement entrevu bien avant l’éclatement de la crise sanitaire, avec l’édification de stades et d’arenas faisant la part belle aux loges et autres espaces réceptifs. Fort heureusement, la crise sanitaire n’a pas affecté les projets de modernisation ou construction de stades accompagnant les politiques de développement des clubs de TOP 14, de Liqui Moly Starligue ou encore de Betclic Elite. A l’image du Champagne Basket qui emménagera dans la nouvelle Reims Arena en 2022. Les plus grands clubs professionnels hexagonaux sont également concernés : l’OL prépare la construction d’une nouvelle arena de 16 000 places à OL Vallée pour y accueillir de nouveaux événements culturels et (e)sportifs.

Toutefois, pour réussir pleinement cette montée en puissance, l’exploitation d’une nouvelle enceinte ou de nouveaux espaces ne suffira pas. Les clubs devront adapter leurs process en conséquence et s’équiper d’outils IT bien dimensionnés pour assurer le succès de leur stratégie de croissance. Cette transformation doit permettre de rehausser le niveau global de compétitivité du sport professionnel français.

