La LNB en pleine accélération commerciale

La Ligue Nationale de Basket a enregistré ces dernières saisons une forte croissance de ses activités de sponsoring. La LNB travaille actuellement sur de nouveaux projets ambitieux pour entretenir cette dynamique haussière. Décryptage.

« Nous manifestons la volonté à la LNB de toujours faire preuve de flexibilité. On considère qu’il faut prendre le mot partenariat au sens premier du terme. La réussite d’un partenariat entraine par ricochet la réussite de nos championnats, de nos événements et de tout notre écosystème. »

C’est en ces termes qu’Antoine Peyrard, Directeur des Partenariats de la LNB, nous décrit la philosophie qui anime la Ligue Nationale de Basket en matière de sponsoring. Au-delà des droits classiques négociés avec ses partenaires – droits de label, visibilité, billetterie & relations publiques… – la LNB n’hésite pas à proposer régulièrement des nouveautés à ses annonceurs pour faire vivre au mieux ses partenariats. Et les activations y tiennent alors une place centrale.

« On essaie d’imaginer des solutions sur mesure dès les premières discussions avec un prospect. Dans les présentations qu’on va adresser, au-delà de l’évocation des droits contractuels, on va alors imaginer des mécaniques d’activation faisant le lien entre nos forces et les activités de notre potentiel partenaire. Proposer des idées d’activation, cela permet à un partenaire de se projeter plus facilement » décrypte Antoine Peyrard.

La LNB dispose par ailleurs d’une très grande marge de manœuvre sur ses propres événements (à succès) qu’elle organise de a à z à l’image du All-Star Game, de la Leaders Cup ou encore prochainement de la SuperCoupe à Roland-Garros. « Sur nos événements, nous avons un éventail de droits très conséquent. Cela nous permet à la fois de répondre aux attentes de nos partenaires mais aussi de tenter des coups innovants avec des expériences exclusives » confirme Antoine Peyrard.

Dans cette volonté de faire vivre au mieux ses partenariats tout au long de la saison, la LNB n’hésite pas parfois à s’écarter des éléments contractuels initialement négociés. « Le contrat est forcément important. Cela fixe le cadre d’un partenariat. Mais il faut parfois savoir le laisser dans le tiroir. Quand il y a une bonne idée qui émerge, nous n’hésitons pas à la mettre en œuvre même si elle s’éloigne des contreparties négociées initialement. Nous ne sommes pas dans un état d’esprit d’ouvrir de nouvelles négociations à chaque lancement de projet mais plutôt de travailler main dans la main avec chacun de nos partenaires » indique Antoine Peyrard.

Une philosophie qui contribue à fidéliser les partenaires tout en facilitant le recrutement de nouveaux annonceurs. Alors que Betclic, Rent A Car ou encore Gedibois ont dernièrement prolongé leurs engagements ; la LNB est parvenue à recruter en cette saison 2024-25 Garance ou encore Gree en tant que partenaires officiels.

LNB, de sérieux atouts à mettre en avant

Sa flexibilité et capacité à bien animer les partenariats ne constituent pas les seuls atouts de la LNB pour séduire les annonceurs.

La LNB en pleine accélération commerciale