Quels enjeux derrière les programmes volontaires des GESI ?

Sujet relativement peu évoqué, les volontaires jouent pourtant un rôle crucial dans le bon déroulement des grands événements sportifs internationaux (GESI). Conscients des enjeux entourant les programmes volontaires, les Comités d’Organisation y attachent une vigilance accrue en soignant au mieux leurs process. Eclairage.

Plus de 70 000. C’est le nombre de volontaires ayant participé à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres de 2012 ! Un volume très important qui ne constitue pas une anomalie concernant les GESI. Généralement, les volontaires représentent plus ou moins 90% des ressources humaines liées à l’organisation d’un grand événement sportif international. « Avant la crise sanitaire, le Comité d’Organisation de Tokyo 2020 prévoyait d’accueillir près de 100 000 volontaires pour l’événement » nous indique ainsi Nicolas Chanavat, Professeur des Universités à l’Université de Rouen-Normandie et Co-Auteur de l’ouvrage Guide de management des volontaires pour l’organisation d’événements sportifs.

Face aux enjeux liés à la sélection, à l’affectation, à la formation ou encore à l’encadrement des volontaires, les Comités d’Organisation n’hésitent plus à ouvrir leur programme bien en amont pour s’assurer de disposer du temps de préparation nécessaire. A titre d’exemple, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Rio a lancé son programme volontaires en août 2014, soit près de deux ans avant le démarrage des JOP. Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 2022 a fait encore plus fort en ouvrant son programme dès… septembre 2018, soit plus de 4 ans avant le démarrage de la Coupe du Monde sur le sol qatari.