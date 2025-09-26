Partenariats et croissance : l’ESTAC passe à la vitesse supérieure

Par

Club n’ayant jamais peur d’innover pour avancer, l’ESTAC mise sur le renforcement de son ancrage territorial tout en élargissant son rayonnement à l’échelle nationale et internationale pour développer ses activités B2B. Et il dispose de solides atouts pour satisfaire ses objectifs. Eclairage.

« On se doit d’être innovant pour atteindre les objectifs. L’innovation et la différenciation guident nos actions. » Voilà comment Estelle Plestan, Directrice Commerciale de l’ESTAC, nous résume le philosophie animant la stratégie B2B du club troyen.

Une vision qui plait beaucoup aux entreprises du territoire à en croire les chiffres enregistrés par l’ESTAC en jour de match. Le club accueille désormais en moyenne entre 800 et 1 000 spectateurs VIP à chaque rencontre disputée au Stade de l’Aube. Un volume qui peut même franchir la barre des 1 200 spectateurs lors des très grosses affiches à l’occasion desquelles le club aménage de nouveaux espaces VIP dans son antre.

Sa faculté à innover dans les offres et services proposés aux entreprises n’est évidemment pas le seul atout de l’ESTAC. Evoluant actuellement en Ligue 2 BKT, l’ESTAC est le seul club professionnel de son département. Une situation qui renforce la position du club comme l’un des principaux réseaux d’affaires et pôles d’attraction du territoire.

Par ailleurs, l’arrivée de City Football Group à la tête du club il y a 5 ans a permis à l’ESTAC de considérablement élargir son rayonnement. « Depuis l’arrivée de City Football Group en tant qu’actionnaire, la visibilité et les retombées médiatiques à l’échelle nationale et internationale sont bien plus importantes que par le passé » confirme Estelle Plestan.

L’ESTAC profite également pleinement de son intégration au réseau de clubs de City Football Group pour s’enrichir des meilleures pratiques commerciales et développer des synergies. Une réunion est notamment planifiée régulièrement entre les différentes équipes commerciales des clubs contrôlés par CFG pour échanger autour de leurs actualités. « Ces rendez-vous nous donnent un aperçu des nouveautés proposées par les autres clubs du groupe et de potentiellement les mettre en place auprès de nos propres partenaires » explique Estelle Plestan.

Internalisation des activités pour mieux maîtriser la chaîne de valeur

Partenariats et croissance : l’ESTAC passe à la vitesse supérieure