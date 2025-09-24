Le sponsoring, puissant moteur de croissance pour la LNV

Le volley-ball professionnel français connaît une dynamique nouvelle. Avec une offre partenariale regorgeant d’atouts, la Ligue Nationale de Volley a attiré des annonceurs hexagonaux de premier plan au cours des dernières saisons, lui permettant d’enregistrer une solide croissance de ses revenus de sponsoring. Et la LNV compte bien pérenniser cette dynamique favorable. Décryptage.
« Nous sommes la seule ligue professionnelle mixte en France. Cela permet à la fois aux marques de s’engager dans le sport masculin et féminin de haut niveau. » Voilà le premier argument exposé par Pierre Hérault, Responsable Marketing & Communication de la LNV, quand on lui demande les atouts mis en avant pour convaincre les marques de s’engager auprès de la Ligue. Cette mixité, si chère à tous les acteurs du volley hexagonal, est particulièrement mise en avant par la Ligue Nationale de Volley.
A tel point que la LNV aurait voulu aller plus loin au moment de la recherche des namers pour ses deux principales compétitions. « Initialement, on voulait trouver un seul partenaire de naming en capacité de renommer l’ensemble de nos championnats. Pour différentes raisons, nous n’avons pas pu aller au bout de ce projet » nous confie Pierre Hérault. En effet, Club Marmara s’est emparé du naming du championnat d’élite masculin tandis que Saforelle a rebaptisé la première division féminine en Saforelle Power 6.
Toutefois, la LNV n’a pas complètement abandonné l’idée de refléter sa dimension mixte à travers le naming. Ainsi, en acquérant le naming de la Ligue A, devenue depuis la Marmara SpikeLigue, Marmara Club bénéficie également du rang de partenaire officiel de la Saforelle Power 6 et dispose donc d’espaces de visibilité lors de tous les matchs de la compétition. La réciproque est vraie pour Saforelle. « Ce fonctionnement nous a permis de tenir notre engagement initial » décrypte Pierre Herault.
La mixité n’est évidemment pas la seule force de la LNV pour convaincre les annonceurs de s’engager auprès d’elle. Le volley professionnel français se distingue également par sa forte implantation territoriale. Contrairement à d’autres disciplines concentrées dans les grandes métropoles, le volley rayonne dans des villes moyennes et variées : « Nous sommes présents dans des typologies de villes différentes de nos concurrents. Par exemple, à Chaumont, le CVB 52 est le seul club professionnel du territoire » illustre Pierre Herault. Cette présence multi-locale offre aux partenaires un accès privilégié à des bassins de population moins saturés médiatiquement.
En parallèle, la diffusion télévisée – notamment sur BeIn Sports – et la hausse constante des affluences en salle renforcent la visibilité du volley. Par ailleurs, la stratégie de la LNV s’appuie sur une politique tarifaire compétitive. « Nous étions très en retard d’un point de vue marketing il y a encore quelques saisons. On a alors mené une stratégie agressive par le prix pour attirer les annonceurs et amorcer la pompe » explique Pierre Herault. Cette approche a permis d’attirer des premiers partenaires majeurs et de crédibiliser l’offre marketing de la Ligue.