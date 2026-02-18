ESTAC, les ressources humaines au cœur du projet

Par

S’étant récemment doté d’une direction des ressources humaines, le club troyen ne cesse de monter en puissance dans sa politique RH. Avec pour principal objectif de contribuer à l’épanouissement des talents au sein de son organisation. Décryptage.

« Les relations humaines jouent un rôle prépondérant dans le développement du club. » Stéphanie Baeckelandt, Directrice des Ressources Humaines de l’ESTAC, illustre d’entrée le rôle central désormais occupé par la gestion des RH dans la vie du club aubois.

« On parle de capital humain. Les ressources humaines sont pleinement considérées comme un levier de performance. On a pour principal objectif de créer un environnement de travail qui soit le plus stable possible et aligné avec les valeurs du club. Le but est de favoriser l’engagement, la collaboration mais aussi la montée en compétences de l’ensemble des équipes » renchérit Stéphanie Baeckelandt.

Sans oublier une règle d’or dans la gestion des équipes : le maintien impératif d’un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. « Nous évoluons dans un secteur atypique avec des amplitudes horaires qui peuvent beaucoup varier en fonction des postes. Il faut toujours être vigilant pour préserver cet équilibre pour l’ensemble des collaborateurs » avance Stéphanie Baeckelandt.

Il faut dire que l’ESTAC n’est pas un simple club professionnel de football. En plus des activités de la SA et de l’association gérant le secteur amateur et l’Académie, la holding chapeautant le club intègre également la société Troyes Emotions, exploitant de la salle de spectacle Le Cube Troyes, mais aussi deux autres structures en charge du recrutement du personnel de sécurité et d’accueil lors des événements organisés par l’ESTAC.

« Nous travaillons au quotidien avec 6 conventions collectives » résume Stéphanie Baeckelandt pour décrire l’hétérogénéité des métiers. Et alors que la holding réunit au total un peu plus de 230 salariés permanents ; lors de certains mois chargés, l’ESTAC peut émettre jusqu’à 900 bulletins de paie. D’où la nécessité d’établir des process rodés au sein du service RH.

Quelle organisation pour piloter les sujets RH ?

ESTAC, les ressources humaines au cœur du projet