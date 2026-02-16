K. Lefranc (Bundeling) : “L’application mobile B2B transforme la relation partenaire en une expérience active 365 jours par an”

De plus en plus d’organisations sportives mettent en place une application mobile dédiée aux membres de leur business club. A quels besoins répond ce nouveau canal de communication ? Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour favoriser son adoption ? Karl Lefranc, Directeur Général International de Bundeling, a répondu à nos questions.
Quel est l’intérêt pour une organisation sportive de mettre en place une application mobile dédiée à ses partenaires B2B ?
Une organisation sportive est avant tout une entreprise : elle doit générer du chiffre d’affaires et sécuriser ses revenus. Dans un contexte de désengagement de certains acteurs historiques (collectivités, droits TV, grands groupes), les clubs doivent créer de nouvelles sources de valeur pour leurs partenaires.
Une application mobile B2B répond à trois objectifs clés : attirer et fidéliser les entreprises partenaires, gagner du temps dans l’animation du réseau, générer plus de revenus.
Concrètement, elle transforme la relation partenaire en une expérience active 365 jours par an, et non plus limitée aux jours de match ou aux événements. Les entreprises y trouvent ce qu’elles recherchent avant tout : un retour sur investissement mesurable, qu’il soit business, réseau ou visibilité.
En résumé, l’application B2B devient un levier stratégique pour renforcer la valeur perçue du partenariat et sécuriser les recettes du club.
Comment favoriser l’adoption de ce nouveau canal par son réseau B2B ? Quel taux d’utilisation enregistrent en moyenne les clubs qui travaillent avec Bundeling ?
Une application B2B répond à un usage déjà ancré : aujourd’hui, tout passe par le mobile. Plus de 95 % de la population est équipée d’un smartphone, et la majorité des interactions se fait via des applications, pas via des sites web.
L’adoption est donc naturelle, à condition de proposer une vraie valeur : un accès simple et rapide au réseau, des opportunités business concrètes et un espace exclusif réservé aux partenaires.
Cette dimension « privée » et communautaire renforce naturellement l’attractivité. Dans le sport comme dans tout business, ce qui est rare et exclusif a toujours plus de valeur aux yeux des utilisateurs.
Le taux d’utilisation dépend avant tout de la stratégie du club et de la structure de son réseau : existence d’un business club, ouverture aux prospects ou encore cible des entreprises invitées dans l’application.
Quel que soit le contexte, l’objectif reste clair : atteindre rapidement 80 à 90 % de téléchargements au sein du réseau. En réalité, l’application devient déjà un véritable levier business bien avant ce seuil, mais cela reflète notre niveau d’exigence.
Pour y parvenir, les équipes Bundeling accompagnent chaque club sur la stratégie de lancement, l’animation et l’adoption, afin de maximiser l’usage dès les premiers mois.
Faut-il dédier une ressource à l’animation de l’application mobile tout au long de la saison ?
Ma réponse est sans ambiguïté : non, ce n’est pas ce que je recommande. L’un des objectifs clés de Bundeling est justement le gain de temps.
Les clubs utilisent déjà plusieurs outils au quotidien (emails, WhatsApp, Teams…), ce qui finit souvent par disperser l’information et faire perdre du temps aux équipes. L’application vient justement apporter une solution simple : centraliser tous les échanges et les besoins dans un seul environnement, accessible à l’ensemble des services via un back-office partagé, avec des droits adaptés à chacun.
Résultat : moins de tâches manuelles, une communication plus fluide et une organisation simplifiée, aussi bien pour le club que pour les partenaires. L’application doit avant tout libérer du temps pour permettre aux équipes de se concentrer sur leurs missions à forte valeur ajoutée.
Quel ticket d’entrée doit envisager une organisation sportive pour entamer une collaboration avec Bundeling ?