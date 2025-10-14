fanxp, une stratégie d’internationalisation mûrement réfléchie

Par

En bouclant l’acquisition d’iXpole, fanxp poursuit une double stratégie d’expansion en intégrant un nouvel éventail de solutions à son catalogue tout en s’ouvrant des débouchés sur de nouveaux marchés européens. Une opération que l’entreprise tech tricolore pourrait reproduire à l’avenir. Eclairage.

« Oui, le développement à l’international fait désormais partie de la stratégie de croissance de fanxp. » La réponse est claire et limpide de la part de Dang Tran, CEO de fanxp, interrogé par nos soins quelques jours après l’officialisation du rachat de l’entreprise belge iXpole.

Alors que fanxp équipe de ses solutions depuis déjà de nombreuses années plusieurs des plus grands noms du sport français dont le Paris Saint-Germain, Roland-Garros, l’Olympique de Marseille ou encore le Stade Toulousain ; l’entreprise tricolore se sent désormais prête à aller s’attaquer à d’autres marchés européens.

« Dans le sport français, le niveau d’exigence dans le digital est élevé, notamment chez les acteurs qui ont envie d’investir en la matière. On a continuellement investi sur nos produits et on continue de le faire pour répondre aux besoins de nos clients et satisfaire leurs exigences. On se sent désormais assez mature pour aller se challenger à l’étranger » commente Dang Tran.

Toutefois, fanxp amorce cette politique d’internationalisation avec humilité sans vouloir reproduire à la lettre la stratégie qui a fait le succès de ses solutions digitales – et notamment de billetterie – en France. « Quand on se lance sur un nouveau marché, il y a forcément des problématiques locales qu’on ne maitrise pas, en matière de taxation, de législation ou tout simplement de comportement. Il faut être présent au quotidien sur un marché pour en saisir toutes les subtilités » avance Dang Tran.

« Une stratégie d’internationalisation ne peut fonctionner qu’en étant dans la proximité. On ne peut pas servir des clients à des milliers de kilomètres et qui ont des pratiques différentes de notre quotidien sans une présence en local » poursuit le dirigeant de fanxp.

Une double stratégie d’expansion derrière le rachat d’iXpole

Le rachat d’iXpole par fanxp permet ainsi de répondre à cette problématique. Via cette transaction, fanxp va désormais disposer d’une implantation en Belgique à travers le siège d’iXpole situé à Genk. Cela va alors constituer un véritable point d’ancrage pour développer les activités de fanxp au Benelux.

« Les équipes d’iXpole disposent d’une solide expertise sur leur marché » indique Dang Tran. Ayant déjà convaincu des clients prestigieux tels que le RSC Anderlecht, Club Brugge ou encore la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam d’utiliser ses solutions, iXpole va assurément constituer un solide appui pour aider fanxp à commercialiser ses produits dans la région.

Mais l’acquisition d’iXpole ne répond pas qu’à un désir d’internationalisation. Via cette opération stratégique, fanxp intègre à sa galaxie une solution très complémentaire de gestion des espaces hospitalités et expériences VIP. Un produit que l’entreprise pourra proposer à ses clients français. « Notre croissance en France va surtout passer par de l’upsell. Avec pour objectif prioritaire d’apporter un maximum de valeurs à nos clients » décrit Dang Tran.

Ce rapprochement entre les deux acteurs devrait ainsi permettre aux clients de fanxp adoptant toute sa suite de solutions de bénéficier de passerelles entre leurs activités de billetterie B2C et B2B, de quoi ainsi faire progresser encore plus rapidement les revenus en jour de match.

