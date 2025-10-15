Par

De plus en plus de marques investissant en sponsoring souhaitent intégrer un volet RSE dans l’animation de leurs partenariats. Une évolution qui oblige les organisations sportives à structurer leur politique sociale et environnementale pour recruter voire fidéliser leurs partenaires. Certains acteurs savent se montrer très créatifs en la matière. Décryptage.

« Les liens entre RSE, sponsoring et activations vont intensément se développer lors des saisons à venir. Le marché du sponsoring est en pleine transformation. Les grands annonceurs se contentent de moins en moins de visibilité ou d’hospitalité. Les thématiques liées à la RSE deviennent alors clés. »

Ce constat, dressé par Baptiste Lauro-Lillo, Chef de Projet RSE chez Reform, est partagé par de nombreux professionnels du secteur sportif. A tel point que l’expression « sponsoring à impact » revient de plus en plus fréquemment dans la bouche des décideurs de (gros) annonceurs investissant dans le sport.

Un mouvement qui, en France, a été principalement initié par les entreprises du secteur des assurances / mutuelles. La MAIF, à travers son programme Sport Planète, a été le premier acteur à conditionner une partie de son soutien financier à l’atteinte d’objectifs… environnementaux. La MACIF lui a emboité le pas en 2023 en montant un programme, en collaboration avec SportEasy, visant à sponsoriser 15 clubs amateurs ayant développé des programmes RSE innovants.

Les organisations sportives adaptent leurs offres pour intégrer un volet RSE

Du logo à l’engagement : la RSE révolutionne le sponsoring