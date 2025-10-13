SportBuzzBusiness, pilier de l’info sport-business

Par

Média lancé il y a plus de 13 ans, SportBuzzBusiness a su au fil des années se faire une place de choix au sein de l’écosystème du sport français. Devenu un site de référence pour les professionnels du secteur, de nouveaux projets à fort potentiel vont encore renforcer le développement de SportBuzzBusiness lors des prochains mois. Décryptage.

« SportBuzzBusiness, c’est un média spécialisé dans l’actualité marketing du sport au sens large. » Voilà comment Yvan Romieu, Président-Fondateur de Navymedia Sport, nous résume l’ADN de la plateforme.

Aujourd’hui, il n’est clairement plus nécessaire de présenter les activités de SportBuzzBusiness aux professionnels de l’industrie sportive. Média lancé il y a un peu plus de 13 ans par Alexandre Bailleul, et racheté en janvier 2024 par Navymedia Sport, groupe rassemblant 8 sites indépendants, SportBuzzBusiness a su s’imposer au fil des années comme la référence dans le paysage du sport-business français.

A travers ses 13 thématiques allant du sponsoring aux droits TV en passant par le monde des start-up, le social media ou encore la RSE, SportBuzzBusiness couvre les informations essentielles liées au développement des acteurs du sport. Composé d’une équipe de 3 rédacteurs, le site publie chaque jour entre 5 et 10 articles.

« Quotidiennement, on reçoit l’équivalent d’une centaine de mails envoyés par des agences de RP ou des attachés de presse » nous précise Yvan Romieu, soulignant ainsi la place occupée par SportBuzzBusiness au cœur de l’écosystème du sport-business français.

Mais comment la rédaction sélectionne-t-elle alors les sujets à traiter ? « On utilise plusieurs outils dont notamment un flux personnalisé Feedly dans lequel on a répertorié une vingtaine de sources. Dans notre veille, on s’appuie aussi sur notre réseau LinkedIn ou encore des supports de qualité tels que la newsletter Le Café du Sportbusiness » nous répond Yvan Romieu.

Concernant le choix des sujets à proprement parler, SportBuzzBusiness va évidemment couvrir les actualités en lien avec les sports les plus médiatisés à savoir le football, le rugby ou encore le tennis. Mais le média veut aussi faire de la place aux sports émergents à l’image du MMA. « Dernièrement, on a publié un article sur le Winamax French Darts Festival qui est une compétition de fléchettes prochainement organisée en France » ajoute Yvan Romieu pour souligner l’exhaustivité des disciplines traitées.

Audiences en hausse et consolidation du modèle économique

Parmi les formats qui fonctionnent le mieux sur la plateforme, les interviews se situent en bonne position. « Ce sont des contenus qui sont beaucoup partagés au sein de notre communauté de lecteurs B2B » avance Yvan Romieu. Certaines grosses annonces en matière de signature de contrat de sponsoring peuvent également enregistrer de belles audiences. « C’est le cas par exemple de notre article annonçant le partenariat entre Pennylane et la Ligue Nationale de Rugby » nous confie le dirigeant de SportBuzzBusiness. Les papiers détaillant les prize money des différentes compétitions sont aussi, généralement, des valeurs sures.

Au niveau des audiences, SportBuzzBusiness a connu une hausse significative au cours des derniers mois. Désormais, la plateforme réunit plus de 70 000 visiteurs uniques par mois, essentiellement des professionnels et des futurs professionnels de l’industrie. « En septembre, nous avons totalisé 102 000 visiteurs uniques pour près de 150 000 pages vues » nous précise Yvan Romieu. Cette tendance positive est notamment due au travail de référencement naturel entrepris au cours des derniers mois.

SportBuzzBusiness, pilier de l’info sport-business