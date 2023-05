Le FC Barcelone (déjà) en quête de nouvelles liquidités ?

Par

L’été dernier, la direction du FC Barcelone a activé plusieurs « leviers » financiers pour orchestrer sa politique de relance sportive et économique. Une stratégie qui a fonctionné sur les terrains puisque le club catalan est parvenu à reconquérir le titre en Liga. Sa direction est tentée de poursuivre dans cette voie pour continuer à améliorer sa compétitivité sportive. Une stratégie qui n’est pas sans risque sur le plan financier et éloigne un peu plus le club catalan de son ADN. Décryptage.

« Les socios ne paraissent pas très inquiets sur les sujets en lien avec le développement économique et marketing du FC Barcelone. Ils font confiance à Joan Laporta en la matière. Il conserve une forte crédibilité sur de tels sujets. » C’est en ces termes que Tracy Rodrigo, Correspondante à Barcelone pour le quotidien L’Equipe, nous décrivait les relations entre le dirigeant et les fans du club catalan en octobre 2021.

Une confiance forte et avérée sur le volet économique qui a permis, depuis, au président du FC Barcelone de coordonner sa nouvelle politique de relance économique sans (trop) faire sourciller les socios. Face à une situation financière exsangue à la sortie de la crise Covid-19 – le FC Barcelone a accusé près de 600 m€ de pertes sur la période 2019-21 – et se refusant à appliquer la cure d’austérité pourtant réclamée par la direction de LaLiga ; Laporta se lance à l’été 2022 dans une agressive refonte de la politique sportive du club catalan en dépensant plus de 150 m€ sur le marché via notamment les signatures de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé. Le club parvient également à faire venir Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso, tous en fin de contrat dans leur club respectif. Des signatures sans indemnité de transfert mais qui sont venues alourdir un peu plus une masse salariale flirtant déjà avec la barre des 500 m€ avant la refonte de l’effectif catalan.

Une stratégie financière risquée ?

Avec quel argent le FC Barcelone a-t-il bien pu financer cette campagne estivale 2022 dispendieuse ?

Le FC Barcelone (déjà) en quête de nouvelles liquidités ?