Royaltiz, le sponsoring comme accélérateur de développement

Par

En complément des traditionnels canaux digitaux, la plateforme Royaltiz a décidé de miser sur le sponsoring sportif dans sa stratégie marketing pour renforcer son développement. Des premiers investissements qui ont porté leurs fruits et encouragent sa direction à poursuivre dans cette voie. Eclairage.

Très peu nombreuses sont les jeunes pousses de la tech et autres start-up à s’afficher sur les tenues officielles des clubs professionnels français. Ces dernières préfèrent généralement s’associer à des sportifs de renom en tant qu’ambassadeurs-investisseurs lors de leurs premières incursions dans l’industrie sportive. Un choix qui a notamment été privilégié par la proptech Bricks.co en accueillant dernièrement parmi ses nouveaux investisseurs Tony Parker.

« En général, une start-up ne s’inscrit pas dans une démarche publicitaire à l’ancienne. Avec de tels acteurs, on sort des schémas traditionnels du sponsoring. Ce n’est pas un simple échange financier contre de la visibilité. A travers de tels accords, les sportifs prennent souvent une participation dans la start-up en question et certains d’entre eux vont même jusqu’à siéger au Board. Or, les clubs s’inscrivent souvent dans une logique de développement des revenus commerciaux à court terme. Ils vont alors proposer leur catalogue classique de visibilité ce qui ne correspond pas aux attentes des jeunes pousses » analyse Sébastien Janodet, Président de l’agence Winning Team, conseillant de nombreux ayants droit et annonceurs dans leur stratégie commerciale.

« Avec les start-up, on sort des schémas traditionnels du sponsoring » Sébastien Janodet – Président – Winning Team

Néanmoins, certaines pépites françaises de la tech, ayant notamment développé une activité en affinité avec le sport, sautent le pas en enclenchant une stratégie de sponsoring. C’est le cas par exemple de Royaltiz – plateforme permettant d’investir sur des talents de l’univers sportif, artistique ou culturel – qui a misé ces derniers mois sur le tennisman Corentin Moutet ou encore le Stade de Reims. Le logo de la jeune start-up lancée en juillet 2021 s’affiche notamment au dos des maillots officiels du club champenois en cette saison 2022-23.

« Etant donné la nature de nos activités, notre stratégie d’acquisition était jusqu’à présent essentiellement orientée autour du digital. En investissant dans le sponsoring, on cherche à donner à notre marque une exposition très forte qui va bien au-delà du web. Le Stade de Reims nous offre une plateforme de visibilité très importante pour une jeune entreprise comme la nôtre qui n’a même pas encore deux ans d’activité. C’est important car nous sommes très ambitieux : nous voulons aller très vite dans notre stratégie de conquête clients » nous résume ainsi Kevin Crouvizier, Co-Fondateur de Royaltiz. La plateforme a d’ailleurs dernièrement franchi la barre des 100 000 utilisateurs.

Mais la hausse de notoriété n’est pas le seul objectif poursuivi par Royaltiz à travers le sponsoring.

Royaltiz, le sponsoring comme accélérateur de développement