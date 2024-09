Comment le FC Ouest Tourangeau développe ses activités issues des partenariats ?

Par

Club de National 3 évoluant à quelques kilomètres de Tours, le FC Ouest Tourangeau est parvenu ces dernières années à développer significativement ses revenus issus des partenariats privés. Et le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : ce dernier souhaite continuer à diversifier ses offres pour fidéliser et attirer de nouvelles entreprises.

« Au FC Ouest Tourangeau, on prend vraiment soin de nos partenaires. C’est sans doute pour cela qu’ils sont fidèles au club. » C’est en ces termes que Bruno Charles, Fondateur de BC Conseils, régie chapeautant entre autres les activités commerciales du FCOT, résume la stratégie de partenariats orchestrée par le club tourangeau.

Né il y a une quinzaine d’années de la fusion de deux clubs situés respectivement à Savonnières et Ballan-Miré, le FCOT a su sportivement gravir les échelons jusqu’à rejoindre le National 3 en 2017. Sur le plan commercial, le FC Ouest Tourangeau a su également faire sa place dans un univers concurrentiel pas toujours simple à appréhender.

« Médiatiquement, le volley, le basket voire le rugby prennent de la place à Tours. Et nous ne disposons plus de locomotive dans l’univers du football. Le Tours FC évolue malheureusement en R1 en cette saison 2024-25. Pour une agglomération de 300 000 habitants, c’est dommage de ne plus pouvoir compter sur un club de football au niveau professionnel. Cela tirerait l’ensemble du football et même du sport tourangeau vers le haut » analyse Bruno Charles.

Cherchant à s’ancrer en profondeur sur son territoire, le FCOT peut capitaliser sur son nom pour étendre sa zone de chalandise au niveau B2B. « C’est une subtilité qui a son importance en termes d’identité locale. Cela facilite l’élargissement de notre périmètre d’action. On se positionne sur une plus large région tourangelle. A ce titre, toutes proportions gardées, on pourrait se comparer au Goal FC » avance Bruno Charles. Même si le fait de ne pas porter le nom de ses communes dans sa dénomination peut poser d’autres difficultés dont celui de l’identification au club de la part du grand public.

Tisser de véritables liens avec les partenaires

Tisser de véritables liens avec les partenaires

