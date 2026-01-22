FC Saint-Jean-le-Blanc, une approche structurée du partenariat

Par

Club aux 450 licenciés dont l’équipe fanion évolue actuellement en R1, le FC Saint-Jean-le-Blanc est parvenu au cours des derniers mois à considérablement dynamiser sa stratégie de partenariats. Une évolution qui contribue à solidifier son modèle économique et lui offre de nouvelles perspectives de développement. Décryptage.

Comment mettre en place une solide stratégie de partenariats en Régional 1 ? Le FC Saint-Jean-le-Blanc semble avoir trouvé la recette. Evoluant dans une commune de 10 000 habitants située au sud d’Orléans, ce dernier est pourtant confronté à une vive concurrence sur son territoire avec une densité de clubs professionnels relativement importante. Mais cela n’empêche pas le FC Saint-Jean-le-Blanc de pousser ses arguments pour séduire sans cesse de nouveaux partenaires.

« Le FC Saint-Jean-le-Blanc est un club ambitieux de R1 qui a déjà goûté au N3 il y a quelques années. Il est doté d’une belle image avec des vraies valeurs et chaque projet est construit dans l’intérêt du club et de sa pérennité » nous résume Bruno Charles, Manager Commercial du club.

Le gros travail entrepris par le club pour dynamiser le réseau et favoriser les connexions entre partenaires – de nombreux événements hors jour de match sont notamment organisés tout au long de la saison tels que des petits-déjeuners ou encore des afterworks – porte ses fruits. Le FC Saint-Jean-le-Blanc réunit désormais une soixantaine d’entreprises dans son réseau. Le BTP est le secteur le mieux représenté mais le FC Saint-Jean-le-Blanc couvre désormais un large panel d’activités à travers son business club.

« Nous ne pratiquons pas d’exclusivité via notre stratégie de partenariats car nous avons besoin de volume en termes d’entreprises. On ne peut pas se permettre de faire des choix car nous ne disposons pas de gros mécènes finançant les activités du club. Mais c’est finalement un atout. Cela nous oblige à nous remettre sans cesse en question pour avancer » décrit Bruno Charles.

Une organisation permettant de faire vivre au mieux le réseau

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

FC Saint-Jean-le-Blanc, une approche structurée du partenariat