RC Toulon : comment optimiser l’emailing pour engager ses communautés ?

Par

Ayant achevé plusieurs gros chantiers digitaux au cours des derniers mois – dont un changement de plateforme FRM-CRM – le Rugby Club Toulonnais poursuit sa montée en puissance en matière de stratégie data-centric. Une évolution qui lui permet de renforcer l’impact de ses communications à travers l’emailing. Eclairage.

Informer, engager, qualifier et vendre : voici les quatre principaux objectifs poursuivis par le Rugby Club Toulonnais à travers ses newsletters. Alors que l’emailing est véritablement perçu comme un levier d’engagement des communautés au sein du club varois ; il n’en oublie pas pour autant certains objectifs ROIstes via ce canal de communication.

« Embarquer nos supporters dans l’univers RCT et créer de l’appartenance est un de nos premiers objectifs. Mais la newsletter est également un de nos principaux outils pour qualifier notre base de données et en apprendre davantage sur nos supporters. Enfin, comme chaque club, nous avons un stade à emplir et des maillots à vendre. La newsletter est alors un levier indispensable de notre mix » nous détaille Baudouin Caron, Responsable Marketing du Rugby Club Toulonnais.

En termes de ligne éditoriale, le RC Toulon s’autorise moins de fantaisies via ce canal par rapport à sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. « A date, nous restons principalement sobres et institutionnels dans nos newsletters, le public rugby étant un peu plus mature que dans d’autres sports. Il nous arrive de jouer sur l’actualité et d’intégrer des messages plus positifs, voire humoristiques, mais ce n’est pas la norme sur ce levier » précise Baudouin Caron.

En matière de fréquence d’envois, le RCT peut faire varier le tempo en fonction de l’actualité et de la période de l’année. « Logiquement Noël et le Black Friday sont de gros enjeux pour nous sur le merchandising » indique Baudouin Caron, avec forcément une augmentation du rythme d’envois à cette période. Lors de fortes périodes, le club n’hésite pas également à davantage segmenter les envois pour ne pas trop mettre la pression sur sa base de données.

L’emailing, un canal intégralement géré en interne

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

RC Toulon : comment optimiser l’emailing pour engager ses communautés ?