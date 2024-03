Comment la FFE promeut la pratique de l’escrime en milieu scolaire ?

Par

Depuis 2020, la Fédération Française d’Escrime a multiplié les initiatives d’envergure pour faire découvrir ses disciplines en milieu scolaire. Une stratégie qui devrait aider ses clubs à développer significativement leur nombre de licenciés à la sortie des JOP de Paris 2024. Eclairage.

Comment lutter efficacement contre l’érosion du nombre de licenciés à l’adolescence ? Voilà un défi auquel doivent répondre la plupart des fédérations sportives françaises et leurs clubs affiliés. Une problématique qui est remontée jusqu’au plus haut sommet de l’Etat avec la mise en place par le Ministère des Sports, en cette année pré-olympique, de plusieurs initiatives dont notamment le dispositif « 2 heures de sport en plus au collège ».

La Fédération Française d’Escrime n’échappe pas à ce phénomène. Ces dernières années, la catégorie recensant le plus de licenciés auprès de la fédération est celle des moins de 11 ans. Puis une baisse progressive est amorcée en fonction de l’avancée dans l’âge, avec des ruptures plus significatives chez les moins de 17 ans et les moins de 20 ans.

« De nombreuses explications peuvent être avancées pour analyser ce phénomène. Par exemple, avec l’entrée au lycée, moins de temps est consacré à une activité sportive en club. Puis, quand les jeunes partent faire leurs études supérieures, ils changent souvent de ville. Cela peut alors marquer une rupture dans leurs activités sportives en club. Et ils abandonnent la pratique de leur sport » analyse Emmanuelle Rodriguez, Vice-Présidente de la Fédération Française d’Escrime en charge des affaires scolaires.

Le Pass’Découverte, puissant levier de rapprochement entre clubs et établissements scolaires

Néanmoins, ces dernières années, la Fédération Française d’Escrime n’est pas restée les bras croisés face à ce constat. Elle a notamment multiplié les initiatives pour favoriser des rapprochements entre les clubs et les établissements scolaires afin de faire découvrir l’escrime aux écoliers, collégiens et lycéens.

En premier lieu, la Fédération Française d’Escrime a cherché à lever les freins empêchant les clubs de nouer des relations avec les établissements scolaires de leur territoire.

Comment la FFE promeut la pratique de l’escrime en milieu scolaire ?