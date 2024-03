Quels clubs de Betclic Elite optimisent au mieux leurs performances sportives selon leurs moyens financiers ?

Par

Alors que sportivement, l’AS Monaco Basket et LDLC ASVEL ont pris une belle longueur d’avance sur la concurrence ces dernières saisons ; le classement de Betclic Elite offre une hiérarchie bien différente quand on corrèle les performances sur les parquets aux ressources financières investies. Décryptage.

Comment évaluer la performance économico-sportive d’un club de basket professionnel ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre y compris pour les experts les plus aguerris. Alors que dans le football professionnel, de nombreux économistes ont mis en évidence un fort lien de corrélation entre masse salariale et performances sportives ; ce constat semble également être vrai en Betclic Elite. Présentant de loin les deux plus grosses masses salariales du championnat, l’ASVEL et l’AS Monaco Basket ont dominé la scène nationale ces dernières années, glanant tous les titres de champion depuis 2018-19.

Toutefois, sur Ecofoot.fr, nous avons décidé d’aller plus loin pour juger de la performance économico-sportive de chaque club de Betclic Elite. Pour ce faire, nous avons repris notre système de scoring mis en place pour les clubs professionnels de football tout en l’adaptant aux spécificités du basket professionnel. Quatre indicateurs ont été retenus pour évaluer les différentes formations à l’issue de la saison 2022-23 : le nombre de victoires obtenues lors de la saison régulière, le nombre de points inscrits, la masse salariale chargée et les autres charges d’exploitation.

A partir de ces critères, différents ratios ont été calculés dont la masse salariale chargée sur le nombre de victoires ou encore les charges d’exploitation sur le nombre de points inscrits. Pour chaque ratio calculé, une note relative sur 5 est attribuée. Puis une moyenne pondérée a été calculée pour chacun des clubs à partir de la note obtenue à chaque ratio.

L’ADA Blois et l’ESSM Le Portel parmi les très bons élèves

Via cette méthodologie, le club obtenant la note la plus basse est celui qui optimise au mieux ses performances sportives selon ses ressources financières.

Quels clubs de Betclic Elite optimisent au mieux leurs performances sportives selon leurs moyens financiers ?