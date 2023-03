Fédération Française d’Escrime, reine du tweet !

Par

Grâce à une ligne éditoriale parfaitement adaptée aux codes de Twitter, la Fédération Française d’Escrime parvient à faire rayonner sa discipline bien au-delà de ses communautés traditionnelles. De quoi (re)donner un sérieux coup de jeune à l’escrime française. Décryptage.

Tutoiement, ton badin, surnom « mes gâtés » attribué aux fans de la discipline, utilisation des émoticônes à bon escient, rebond sur l’actualité, réactions aux commentaires d’abonnés… Assurément, la Fédération Française d’Escrime accumule les bonnes pratiques dans l’animation de son compte officiel Twitter. Une ligne éditoriale qui s’inscrit franchement en décalage par rapport aux stratégies de communication généralement déployées par les fédérations sportives mais qui répond clairement aux usages de la plateforme sociale.

« A chaque tweet, je me focalise énormément sur la façon d’amener un sujet en trouvant un angle original. Comme si je l’écrivais pour moi », résume Jean-Denis Gitton, nouveau Responsable de la Communication à la FFE et animateur du compte Twitter de l’institution. « A contrario, je ne suis pas du tout fan de communication dite descendante. « On a fait ci, on a fait ça », en mode robot, cela n’intéresse quasiment personne. Il y a mille façons de parler d’un sujet pour capter l’attention. Par ailleurs, je suis très focalisé sur les chiffres, les statistiques et les interactions. Dès le départ, la ligne éditoriale du compte a été l’un des axes d’amélioration » nous précise Jean-Denis Gitton.

Sous son impulsion, la FFE change alors complètement de ligne éditoriale et de ton il y a un peu moins de deux ans. Un changement d’orientation qui n’a posé aucun problème au sein de la direction de la Fédération. « Notre gouvernance fait 100% confiance au service communication. L’utilisation d’un ton en décalage par rapport à une communication institutionnelle n’a même pas été un sujet » nous précise Jean-Denis Gitton.

J’en reviens pas mes gâtés. On est peut-être arrivés au bout du tunnel. Toudoum. pic.twitter.com/sqcYMJVgmu — Fédération Française d’Escrime (@ffescrime) March 6, 2023

D’autant que ce nouveau ton est parfaitement adapté au public suivant la FFE sur le réseau social. « Globalement, on adapte notre stratégie d’animation sur les réseaux sociaux en fonction des caractéristiques de chaque plateforme mais aussi de chaque public. Par exemple, sur Twitter, on parle à une communauté qui ne pratique pas forcément l’escrime » indique Jean-Denis Gitton. D’autres caractéristiques liées à l’escrime française facilitent l’adoption de cette tonalité directe et décalée. « Nous avons des athlètes qui montent sur les podiums internationaux quasiment tous les week-ends. Autrement dit, l’escrime est le petit sport qui gagne énormément. Le storytelling consiste vraiment à positionner nos disciplines, nos athlètes, nos victoires comme nos défaites, d’une certaine façon à rester dans ce ton de la conversation entre potes. Quand cela s’y prête, bien évidemment » complète Jean-Denis Gitton.

Utilisation de TweetDeck pour mieux réagir aux conversations

Concernant le pilotage du compte Twitter, tout est réalisé en interne du côté de la FFE. En plus du responsable communication qui élabore la politique et exécute opérationnellement la stratégie ; la Fédération Française d’Escrime a dernièrement intégré à ses rangs un alternant en management de contenus. De quoi enrichir les publications de photos et vidéos soignées.

Fédération Française d’Escrime, reine du tweet !