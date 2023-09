FF Escrime, un nouveau site au service de son écosystème

Par

Début septembre, la Fédération Française d’Escrime a dévoilé son nouveau site officiel. Entièrement repensé, il doit permettre à l’institution de fortement développer la visibilité de l’escrime française sur les canaux numériques tout en créant plus de proximité avec les différentes parties prenantes de son écosystème dont les clubs et les licenciés. Décryptage.

« Jusqu’à présent, la famille de l’escrime française n’était pas habituée à utiliser le site institutionnel de la FFE. Le site constituait un outil secondaire. Avec cette refonte, nous avons à cœur de replacer le site de la Fédération Française d’Escrime au cœur de notre écosystème digital. » C’est en ces termes que Jean-Denis Gitton, Responsable Communication de la FFE, résume les nouvelles ambitions numériques de la Fédération Française d’Escrime à travers la refonte de son site officiel.

Les raisons expliquant le peu d’entrain des acteurs et fans d’escrime à se rendre sur le site officiel de la fédération sont nombreuses : prédominance des réseaux sociaux dans la consommation des contenus, accès plus facile aux résultats des compétitions sur certains forums, ancienne plateforme ne répondant plus aux nouveaux standards techniques du web… Des défauts qui ont été corrigés avec la livraison du nouveau site avec un focus particulier accordé à l’expérience utilisateur.

« Dans notre réflexion, on a souhaité concevoir un site abordable et utile pour tous, y compris ceux qui ne connaissent pas très bien l’univers de l’escrime. En quelques clics, l’internaute accède désormais à l’information qu’il recherche, de manière claire et rapide. Nous étions très loin de répondre à cet objectif avec la précédente version du site. Il fallait avoir fait Sciences Po pour parvenir à trouver la bonne information » schématise Jean-Denis Gitton.

Le calendrier des compétitions est désormais accessible directement depuis la Home Page du site de la FF Escrime

L’accès au calendrier et aux résultats des compétitions illustre bien ce changement de paradigme. Alors qu’il était difficile par le passé de trouver rapidement la bonne information, les différentes compétitions et informations essentielles associées sont accessibles désormais directement depuis la Home Page. « C’est bien plus qu’une mise à jour de notre site officiel. On a travaillé sur une refonte complète de notre système d’information, en plus de chercher à installer une meilleure expérience digitale avec l’internaute » poursuit Jean-Denis Gitton.

Un outil de recrutement de nouveaux licenciés

La Fédération Française d’Escrime a mené ce projet de refonte de site avec Tag Digital, agence française ayant notamment déjà travaillé avec de nombreux acteurs de l’industrie culturelle dont l’Opéra National de Bordeaux. Au total, entre la définition des besoins et la livraison finale de la plateforme, le projet aura duré un peu plus d’un an.

FF Escrime, un nouveau site au service de son écosystème