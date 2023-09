Des fonds de private equity toujours plus influents dans le sport professionnel ?

Par

Plusieurs fonds d’investissement ont significativement augmenté leurs participations au sein de l’industrie sportive ces derniers mois. Cette tendance ne semble pas prête de s’inverser malgré une conjoncture incertaine. Certaines ligues, par le passé réticentes à accueillir de tels investisseurs institutionnels, sont même désormais prêtes à leur dérouler le tapis rouge. Décryptage.

Ares Management, voilà un nom qui devient familier auprès des fans de ballon rond. Après avoir pris des participations au sein de l’Atletico de Madrid, de l’Inter Miami ou encore d’Eagle Football, entité désormais propriétaire de l’Olympique Lyonnais, le fonds d’investissement américain a dernièrement conclu un deal à 500 m$ (472 m€) avec les nouveaux actionnaires de Chelsea FC selon les informations révélées par le Financial Times en fin de semaine dernière. Un accord qui aurait été scellé sous la forme d’actions préférentielles selon une source proche du dossier.

Cette injection d’argent frais doit permettre à Chelsea FC d’accélérer plusieurs projets d’envergure. La nouvelle équipe dirigeante des Blues planche notamment sur un projet de stade – sous forme de modernisation de Stamford Bridge ou de construction from scratch d’une nouvelle enceinte à Earl’s Court – afin de développer significativement ses revenus matchday.

Le cash apporté par Ares doit également contribuer à accentuer la nouvelle politique de MCO (ndlr : multi club ownership) entreprise par Blueco depuis son arrivée à la tête de Chelsea FC. L’été dernier, le consortium a notamment acquis le RC Strasbourg Alsace contre un montant estimé aux alentours de 75 m€.

Le club de Chelsea FC a affronté quelques déconvenues sur le terrain sportif et commercial au cours des derniers mois. Malgré une politique d’investissement sur le marché des transferts très dispendieuse, les Blues ne disputent aucune compétition européenne en cet exercice 2023-24 après avoir terminé au 12e rang de Premier League l’an dernier. Et le club londonien n’est, à ce jour, pas parvenu à signer un nouveau contrat de sponsoring maillot principal après la fin de son partenariat avec Three. La direction commerciale réclamerait un montant supérieur à 50 m£ (58 m€) par saison pour apposer le logo d’un annonceur sur sa tenue.

Des fonds d’investissement toujours plus présents dans le football européen

Ce contexte peu favorable n’a visiblement pas dissuadé Ares de miser sur les Blues.

Des fonds de private equity toujours plus influents dans le sport professionnel ?