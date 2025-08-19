Billetterie grand public : le plan de match (gagnant) du HAC

Par

S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue, le Havre Athletic Club ne néglige aucun paramètre pour augmenter ses affluences au Stade Océane et développer ses recettes de billetterie grand public. Un travail minutieux qui devrait à nouveau porter ses fruits en cette saison 2025-26. Décryptage.

« On souhaite retrouver un taux de remplissage similaire à celui connu lors de la saison 2023-24. » L’objectif est immédiatement fixé par Nicolas Scamtamburlo, Responsable des revenus B2C du club normand, pour la saison 2025-26. De retour en Ligue 1 après une longue absence, le HAC avait alors enregistré un taux de remplissage flirtant avec la barre des 90% il y a deux ans. Des sommets que le club souhaite donc retrouver en ce nouvel exercice. « L’an dernier, on a connu une petite baisse de fréquentation avec un taux de remplissage de 84%. Pour l’exercice à venir, on aimerait à nouveau franchir le cap des 21 000 spectateurs de moyenne » complète Nicolas Scamtamburlo.

Le HAC va pouvoir s’appuyer sur une campagne d’abonnements qui s’est plutôt bien passée jusqu’à présent. Le club a commercialisé à date un peu moins de 13 000 places à l’année soit un niveau similaire à celui recensé la saison dernière. « Nous espérions cependant faire un petit mieux cette année avec un objectif de 1 000 abonnements supplémentaires » précise néanmoins Nicolas Scamtamburlo.

Le HAC a enregistré un taux de churn légèrement trop important, de l’ordre de 15%, pour atteindre cet objectif. Mais la période de renouvellement n’est pas terminée. Les abonnés de la saison dernière ont encore quelques semaines pour renouveler leur engagement. Quelques bonnes performances lors des premières réceptions pourraient aider le club à se rapprocher fortement de ses objectifs initiaux.

Havre AC, un club porté sur l’innovation

Pour piloter ses activités de billetterie grand public, le club se repose sur une équipe de 4 personnes. En plus de Nicolas Scamtamburlo, qui chapeaute le service en définissant les grands axes de la stratégie tout en s’occupant de la partie innovation digitale, ce dernier peut s’appuyer sur une responsable adjointe chargée du paramétrage, du suivi comptable ou encore du bon déploiement des offres. Le service compte aussi un commercial Groupes & CSE et un administrateur des ventes qui gère également la partie SAV.

Lors de chaque saison, le HAC cherche à apporter des nouveautés pour améliorer l’expérience d’achat en billetterie et la fluidité du parcours au stade. L’an dernier, le club normand a notamment lancé l’application mobile HAC Tickets. « Elle permet de digitaliser et de faciliter la remise et l’accessibilité de billets une fois achetés. Mais également de lutter efficacement contre la fraude et la falsification en générant des billets uniques, cryptés et entièrement traçables et accessibles sur smartphone. Via l’application, le détenteur du billet peut très facilement le transférer ou le revendre à la personne de son choix » explique Nicolas Scamtamburlo.

Cette application a été conçue par Secutix, partenaire de billetterie des Ciel et Marine. Déjà utilisée par plusieurs grandes organisations sportives dont l’UEFA, le HAC a été le premier club à la déployer en France. Et les avantages d’une telle solution sont nombreux.

