Deeptimize, la solution IA indispensable pour club ambitieux

La jeune start-up française Deeptimize a mis au point un moteur d’intelligence artificielle capable de recenser automatiquement tous les événements d’un match ou d’un entrainement à partir d’une simple vidéo. Une innovation qui pourrait révolutionner le travail d’analyse tactique. Plusieurs gros clubs de TOP 14 ont déjà adopté la solution avec succès. Eclairage.

« Au commencement nous avons été modestes dans notre approche de l’entreprenariat. A la base, nous avions peu de connaissance sur le marché du sport. Lors des deux premières années, nous avons beaucoup échangé et mis en place des preuves de concept d’IA pour le sport avec des fédérations, des entreprises, des clubs, des ligues, des coaches ou encore des kinés pour bien identifier la valeur ajoutée que pouvait apporter notre solution. »

C’est en ces termes qu’Antoine Pirovano, Cofondateur de Deeptimize, débute la présentation de sa jeune entreprise. Ayant eu un doctorat en IA appliquée à l’imagerie médicale, ce dernier a connu une première expérience dans une start-up, Keen Eye, qui est passée en quelques années de 5 à plus de 50 collaborateurs, via notamment deux importantes levées de fonds. « Cette expérience m’a donné le goût de l’entreprenariat. Mais je voulais appliquer mon expertise à un univers qui me passionne, en l’occurrence le sport » précise Antoine Pirovano. Avec Guillaume Vaudaux-Ruth, également docteur en IA et avec lequel il partage la même vision, ils fondent alors Deeptimize en 2022.

Au fil de leurs échanges avec les différents membres de l’écosystème sportif, les deux docteurs identifient rapidement un angle mort autour du recueil de la data sportive. « Aujourd’hui encore, l’entièreté des données d’événements sont collectées manuellement. Par exemple, quand on assiste à une rencontre à Roland-Garros, on observe les opérateurs en bord de court avec leur clavier spécifique. Ils recensent chaque service, coup droit, revers… » décrypte Antoine Pirovano.

Face à cette problématique, les cofondateurs de Deeptimize se lancent alors dans le développement d’un moteur d’intelligence artificielle en capacité de distinguer automatiquement chaque événement à partir du chargement d’une simple vidéo. « Notre technologie permet de faire le tagging des événements de manière automatisée et fiable grâce à l’intelligence artificielle. Un match de 2 heures est analysé automatiquement en 30 minutes. Il suffit d’uploader la vidéo sur la plateforme pour récupérer les données standardisées dans un fichier directement exploitable » indique Antoine Pirovano.

Alors que le staff technique peut parfois passer plusieurs heures pour recenser et retrouver une action précise dans le travail d’analyse vidéo ; la solution proposée par Deeptimize permet de totalement inverser le ratio entre collecte et analyse des données. L’outil complète également bien les données déjà achetées par les clubs auprès de data providers. « En automatisant la collecte de données, on peut recueillir des datas additionnelles par rapport à un traitement humain, notamment en matière de jeu sans ballon » avance Antoine Pirovano. « Par ailleurs, notre outil peut également être utilisé pour analyser des séances d’entrainement si elles sont filmées » poursuit le cofondateur de Deeptimize.

Une première incursion réussie en TOP 14

Deeptimize a démarré la commercialisation de sa solution en juillet 2024 après avoir conclu une première levée de fonds auprès de business angels. Immédiatement, deux grands noms du TOP 14 ont été séduits par l’outil : la Section Paloise et l’ASM Clermont Rugby.

Pourquoi les fondateurs de Deeptimize ont-ils décidé de s’attaquer en premier lieu au marché de l’ovalie ? « On a commencé par le rugby par passion » confesse Antoine Pirovano. « En France, c’est une discipline qui a des moyens relativement conséquents mais qui n’est pas toujours très bien servi en matière de solutions innovantes car ce n’est pas un sport complètement globalisé » poursuit ce dernier. « Et puis, le rugby est très challengeant. Commencer par le rugby dans l’automatisation de la collecte de données d’événements, ce n’est pas la voie la plus simple. C’est une bonne discipline pour valider notre technologie » complète le cofondateur de Deeptimize.

Aujourd’hui, la solution développée par Deeptimize fonctionne pour de multiples disciplines dont le football ou encore le tennis. « Les clubs qui travaillent avec nous aujourd’hui seront certainement très hauts dans la hiérarchie d’ici 3 à 5 ans. L’adoption de notre solution prouve leur envie d’aller challenger les plus gros en passant par l’innovation » décrypte Antoine Pirovano. « Les clubs qui investissent tôt dans des outils IA peuvent rapidement prendre un avantage compétitif décisif, tant en performance qu’en organisation » abonde dans le même sens Jean-Baptiste Durand, Consultant en IA.

Dans sa stratégie de conquête de nouveaux clients, Deeptimize n’oublie pas de s’adresser aux data providers, dont les services peuvent être très complémentaires. « Vendre une solution à un club ce n’est jamais facile. Or les data providers ont déjà contractualisé avec bon nombre de clubs, de fédérations, de diffuseurs… Commercialiser notre solution à un ou plusieurs data providers, c’est un moyen de mettre sur orbite notre avance technologique en déployant notre solution à toute une typologie de clients » analyse Antoine Pirovano.

Actuellement, Deeptimize est en discussions avec l’ensemble des plus gros acteurs du marché. Mais malgré le rôle clé que pourraient jouer les data providers dans la croissance de la start-up, Deeptimize n’en oublie pas les clubs dans ses campagnes de prospection. « Travailler en direct avec les clubs reste un élément important de notre feuille de route. Car cela nous permet de rester proche du besoin de nos end-users et du terrain » explique Antoine Pirovano.

Quelles perspectives de développement pour Deeptimize ?

