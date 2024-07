ASSE, une nouvelle boutique en ligne pour de belles ambitions ?

Par

L’AS Saint-Etienne a dernièrement lancé la nouvelle version de sa boutique en ligne. Une plateforme conçue sous Shopify qui doit aider le club stéphanois à atteindre ses objectifs globaux de croissance en matière d’activités de merchandising. Pour mieux comprendre les enjeux derrière ce projet, Ecofoot.fr s’est entretenu avec Brice Mazenod, Responsable Merchandising du club stéphanois. Interview.

Quelles sont les raisons ayant conduit l’AS Saint-Etienne à refondre son e-store ?

Nous avons lancé notre nouvelle boutique en ligne il y a quelques jours, une fois la saison terminée. Nous étions sur une ancienne version de Prestashop (1.6) qui n’était plus mise à jour par l’éditeur depuis plusieurs mois. Outre le fait qu’elle ne réponde plus à ce qu’on attend d’un e-shop, elle peut également entrainer des failles de sécurité. Ça devenait également compliqué de faire évoluer notre boutique en ligne sans engendrer des coûts importants de développement.

En parallèle, nous étions attentifs à l’évolution de l’univers de l’e-commerce, et notamment des plateformes émergentes comme Shopify qui offrent de nouvelles possibilités aux e-commerçants. Tous ces paramètres ont fait de la refonte de notre e-shop un projet central de la stratégie merchandising du club afin de répondre à nos besoins et ceux de nos supporters.

Pourquoi avez-vous choisi de changer de CMS en basculant de Prestashop à Shopify ?

Deux choix se présentaient à nous. Le premier était de faire évoluer notre Prestashop vers sa version la plus récente 1.7. Le deuxième choix était de changer de plateforme. Nous avons opté pour le deuxième choix. Shopify s’est rapidement imposé comme une évidence à nos yeux pour plusieurs raisons.

« Shopify met clairement l’accent sur l’expérience sur mobile ce qui explique en partie son succès »

Ces dernières années, Shopify est devenu une plateforme de référence sur le marché avec des clubs importants comme l’AC Milan ou encore le FC Barcelone qui ont basculé vers ce CMS. Shopify met clairement l’accent sur l’expérience sur mobile ce qui explique en partie son succès.

Par ailleurs, la bibliothèque d’applications au sein de l’écosystème Shopify est très riche. Cela permet d’accéder à des fonctionnalités essentielles pour nous comme la personnalisation des maillots sans avoir à développer notre propre module. Cela limite ainsi les frais de développement.

La possibilité d’unifier à la fois notre boutique physique et notre e-shop sur une seule et même plateforme a également été un argument très important. Cela nous permet d’offrir une expérience sans couture à nos supporters notamment au niveau de l’utilisation des cartes cadeaux ou encore de la gestion des retours. Utiliser Shopify sur nos caisses, cela nous offre aussi plus de souplesse dans le déploiement de boutiques éphémères. On pourra gérer leurs activités très facilement depuis un iPad ou un iPhone.

Enfin, nous avons désormais la possibilité d’ouvrir une plateforme B2B à destination de partenaires et revendeurs.

Avec quelle(s) agence(s) avez-vous travaillé sur ce projet ? Comment l’avez-vous choisie ?

Nous avons fait le choix de travailler avec une agence stéphanoise, Webqam. Elle est certifiée Shopify Partner et a donc l’habitude de développer des sites e-commerce sur cette plateforme. Nous avons rapidement été convaincus par l’expertise de Webqam pour nous accompagner sur ce projet.

La mise en ligne de cette nouvelle boutique en ligne entraine-t-elle des modifications dans la conduite de vos activités de merchandising / licensing ? Combien de personnes seront chargées d’animer ce nouveau canal ?

ASSE, une nouvelle boutique en ligne pour de belles ambitions ?