C. Authier (Dataxx) : « Nous permettons aux clubs d’accélérer leur développement commercial »

ROI sous pression, partenaires plus exigeants, concurrence accrue : les clubs doivent désormais professionnaliser leur approche sponsoring pour poursuivre leur développement. Pour faire face à de tels défis, certains d’entre eux n’hésitent plus à utiliser des solutions à base d’intelligence artificielle pour gagner en efficacité dans l’exécution de leur stratégie. Clément Authier, CEO de Dataxx, start-up ayant pour ambition de réinventer le sponsoring sportif, décrypte l’intérêt d’utiliser l’IA dans le développement de ses activités B2B.
Comment la solution Dataxx aide-t-elle les clubs à développer leurs activités de sponsoring ?
Dataxx permet aux clubs de mieux comprendre leur marché et d’accélérer leur développement commercial grâce à une vision claire de leur écosystème sponsoring. Nous agissons à deux niveaux complémentaires :
1 – Structurer l’intelligence marché du sponsoring
Le sponsoring représente des milliards d’euros, mais les données sont fragmentées. Nous centralisons les deals, les connexions entre clubs et marques et les dynamiques sectorielles. Un club peut ainsi visualiser rapidement quels secteurs investissent, quelles marques sont actives et comment il se positionne par rapport à ses concurrents.
Cela permet d’avoir une vision claire et actionnable de leur écosystème sponsoring : qui est connecté à qui, quelles marques investissent, où et comment. Avant de prospecter, il faut comprendre le marché.
2 – Automatiser les processus chronophages de la prospection
Nous automatisons les tâches chronophages : identification d’entreprises pertinentes, analyse de leur historique sponsoring, repérage des bons décisionnaires et accès à leurs coordonnées.
L’objectif est simple : libérer du temps pour le relationnel et les rendez-vous, tout en augmentant le taux de transformation grâce à une approche plus structurée et data-driven.
Quel est le portrait-robot des clubs ayant déjà adopté Dataxx ? Quelles sont leurs caractéristiques communes ?
Nous travaillons avec des clubs professionnels (football, rugby, basket…) qui considèrent le sponsoring comme un levier stratégique et souhaitent structurer leur approche.
Cela va de clubs de National ou Ligue 2, très performants sur leur territoire comme l’USLD, à des structures plus importantes comme le Stade Rennais qui ciblent des acteurs nationaux ou internationaux.
Leur point commun : une équipe commerciale réduite et très sollicitée, une volonté de sortir d’une logique intuitive et une ambition claire de croissance des revenus.
Cependant, la plateforme est aujourd’hui également accessible à l’ensemble de l’écosystème : ayants droits, agences et annonceurs dans les prochaines semaines.
L’utilisation de l’IA dans le développement et le pilotage du réseau de partenaires n’effraie-t-elle pas certains clubs ? Comment répondez-vous à leurs objections ?