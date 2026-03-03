FFFA, quelle stratégie FRM-CRM pour changer d’échelle ?

Par

Dans la lignée des grandes annonces dernièrement dévoilées, dont notamment l’organisation d’une rencontre de saison régulière de NFL au Stade de France au mois d’octobre prochain, la Fédération Française de Football Américain cherche à monter en puissance dans sa politique FRM-CRM. Un axe stratégique qui doit l’aider à développer la visibilité de ses disciplines tout en renforçant son modèle économique. Eclairage.

« Toute organisation qui aspire à grandir doit passer par la structuration de sa politique FRM-CRM. » Félix Mutio, Directeur Général de la Fédération Française de Football Américain, ne passe pas par quatre chemins pour nous décrire les importants enjeux liés à la politique CRM de son organisation. Dans un contexte de raréfaction des financements publics, les fédérations ont en effet besoin de se recentrer encore davantage sur leurs communautés pour poursuivre leur développement.

« Il faut savoir bien s’adresser aux clubs, aux licenciés, aux bénévoles, aux pratiquants occasionnels, aux fans… Ce sont ces acteurs-là qui vont nous faire grandir. On a besoin de mieux les connaître et comprendre leurs attentes pour se développer » affirme Félix Mutio. « Le CRM n’est pas qu’un instrument marketing. C’est un outil de pilotage stratégique » insiste le Directeur Général de la FFFA.

A ce jour, la Fédération Française de Football Américain compte un peu plus de 70 000 contacts dans sa base de données FRM-CRM. La FFFA s’est fixée un double objectif à court terme : mieux qualifier sa base de données existante tout en développant progressivement son nombre de contacts.

« C’est une des particularités de notre discipline. Les fans de football américain en France sont bien plus nombreux que le nombre de pratiquants. On doit alors parvenir à élargir nos audiences en allant toucher des gens qui pourraient être intéressés par nos disciplines sans être licenciés » explique Félix Mutio. D’autant que la marge de manœuvre est grande. Alors que la FFFA compte environ 35 000 licenciés en totalisant toutes les disciplines sous son scope, la NFL chiffre à… 14 millions le nombre de Français intéressés par sa compétition !

Un écosystème en transition

FFFA, quelle stratégie FRM-CRM pour changer d’échelle ?