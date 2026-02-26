Par

Depuis le début du projet, le Paris Basketball a toujours souhaité placer les sujets RSE au cœur de sa stratégie de développement pour ancrer au mieux le club dans son territoire. Un objectif que le jeune club parisien est parvenu à relever. Mais cela ne l’empêche pas d’accélérer sur de nouveaux sujets pour encore renforcer son impact. Décryptage.

« La RSE est un sujet important depuis la création du club. Cela fait partie de l’identité du Paris Basketball. On a voulu créer un club de basketball parisien connecté à sa population et notamment aux fans de basket au sens large. »

Voilà comment Mathias Priez, Directeur Général Délégué du Paris Basketball, nous résume la place occupée par les sujets RSE dans la vie du club parisien. « On s’inspire de ce qui se fait en NBA. Aux Etats-Unis, le basketball est bien plus qu’un sport. Chaque franchise est un véritable vecteur culturel qui rayonne sur son territoire » précise ce dernier.

A son échelle, le Paris Basketball a su incorporer les sujets sociaux et environnementaux à son ADN. Cinq grands piliers ont été définis dans sa stratégie RSE : l’éducation, l’inclusion / égalité des chances, l’environnement, la solidarité et enfin la santé/santé mentale. « On a souhaité s’intéresser aux problématiques du Grand Paris. Notre public est très urbain. Depuis le début, les sujets en lien avec l’inclusion ou encore la lutte contre les discriminations occupent une place importante » complète Mathias Priez.

Une organisation de plus en plus aboutie

Paris Basketball : au-delà des parquets, un engagement responsable