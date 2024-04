J. Cazadieu (LFP Media) : « Se positionner davantage comme une marque émotionnelle »

Par

La Ligue de Football Professionnel a dernièrement dévoilé les nouveaux logos de Ligue 1 et de Ligue 2 qui seront adoptés à compter de la saison 2024-25. Pourquoi la LFP a-t-elle décidé de changer en profondeur les logotypes de ses compétitions ? Quels sont les enjeux derrière de tels changements ? Jérôme Cazadieu, Directeur Marketing Senior et Directeur Editorial de LFP Media, revient en détail sur les motivations ayant poussé la LFP à entreprendre de tels travaux. Entretien.

Pourquoi avez-vous décidé d’adopter un nouveau logo pour la Ligue 1 et la Ligue 2 ? Quels sont les objectifs visés derrière ce rebranding ?

Notre société commerciale, LFP Media, a été créée il y a un peu plus d’un an. Elle porte l’ambition d’une transformation du football professionnel français. Une ambition qui est également portée par Vincent Labrune depuis son élection à la présidence de la LFP.

On a d’abord travaillé sur une notion de plateforme de marque. L’objectif est de se positionner comme une marque davantage émotionnelle et non simplement une marque fonctionnelle ou institutionnelle.

Nouveau logo adopté par la Ligue 1 à compter de la saison 2024-25

Dans nos activités, nous sommes en concurrence avec les principales ligues du football européen. La plupart de ces ligues ont mené ces dernières années de gros travaux de repositionnement et de rebranding de leurs compétitions. Nous avions alors aussi besoin d’entamer un tel travail. Tout en se posant au préalable les bonnes questions sur qui on est, qu’est-ce qu’on veut faire et où on veut aller.

Comment avez-vous choisi l’agence avec laquelle vous avez collaboré sur ce projet (ndlr : Leroy Tremblot) ?

Nous avons procédé à un appel d’offres pour mettre en concurrence les agences. On leur a exposé un briefing qui reprenait des éléments de notre plateforme de marque avec quelques idées fortes à nos yeux. A travers ce changement de logo, on veut renforcer le côté iconique de nos championnats afin d’incarner pleinement le football français mais aussi la France. On souhaite également montrer que la spécificité du football français est sa diversité. Diversité à travers le côté multiculturel lié aux nombreuses nationalités accueillies au sein de notre championnat mais aussi diversité à travers les territoires représentés. Chaque région en France s’exprime par son patrimoine, sa gastronomie, sa culture mais aussi… par son club de football professionnel !

Nouveau logo adopté par la Ligue 2 à compter de la saison 2024-25

Au préalable, dans notre travail de définition d’une nouvelle plateforme de marque, nous avons beaucoup interrogé nos fans, de tous âges et de tous horizons. Un des éléments forts qui est ressorti de cette consultation est le sentiment de fierté. On a alors cherché à adopter de nouveaux logos qui redonnent de la fierté aux fans.

« Chaque région en France s’exprime par son patrimoine, sa gastronomie, sa culture mais aussi… par son club de football professionnel »

A partir de ces éléments de brief, plusieurs agences nous ont formulé des propositions. Bon nombre d’entre elles ont cherché à travailler sur le sigle L1. On a retenu quelques propositions dans le cadre d’un tour final. Et lors de ce tour final, Leroy Tremblot nous a proposé une création qui partait davantage du 1. Le L était alors dessiné en contreforme. Cette idée nous a immédiatement plu. Elle matchait avec une réflexion de notre président Vincent Labrune : nous sommes la seule grande ligue de football à porter le 1 dans le nom de son championnat. Cela renvoie à une notion de premium, de qualité, d’élévation… C’est un élément fort.

A partir de cette proposition, on a définitivement choisi de travailler avec Leroy Tremblot. Avant d’adopter les versions définitives, nous avons travaillé sur plusieurs essais pour les nouveaux logos de Ligue 1 et de Ligue 2. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur la forme du « 1 », en imaginant un 1 avec une tête plus ou moins arrondie, avec ou sans pied… Par ailleurs, le logo Ligue 1 a été travaillé en simultané avec celui de Ligue 2. Nous n’aurions pas validé le concept du logo avec le 1 si cela ne fonctionnait pas avec le 2.

Quelles ont été les sources d’inspiration pour confectionner les nouveaux logos de Ligue 1 et de Ligue 2 ?

J. Cazadieu (LFP Media) : « Se positionner davantage comme une marque émotionnelle »