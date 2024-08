Comment accueillir au mieux les personnes en situation de handicap dans un stade ?

Par

L’accueil des spectateurs en situation de handicap et à mobilité réduite ne doit pas être considéré comme un projet strictement « RSE » mais plutôt comme un véritable sujet de fan expérience pour mettre en place des initiatives répondant réellement aux besoins des personnes concernées. C’est en somme le message que cherche à faire passer Olivier Jarosz, CEO d’AccessibAll, association partenaire de l’UEFA qui cherche à porter les sujets liés à l’accessibilité et à l’inclusion auprès des organisateurs d’événements sportifs. Au sein du football européen, de plus en plus de clubs abordent désormais ces sujets avec la bonne philosophie à l’image d’Arsenal FC ou encore de quelques clubs hexagonaux. Interview.

Quelles bonnes pratiques doivent mettre en place les organisateurs d’événements pour faciliter l’accès au stade et accueillir dans de bonnes conditions les spectateurs en situation de handicap ?

Pour faciliter l’accès au stade et assurer un accueil convivial, les organisateurs d’événements devraient mettre en œuvre avant tout plusieurs pratiques facilitant le parcours client des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des Personnes en Situation de Handicap (PSH). Cela comprend la création de parcours accessibles avec des rampes et des ascenseurs adaptés, la réservation de sièges avec une bonne visibilité et la mise à disposition de toilettes accessibles. De plus, il devrait y avoir un nombre suffisant de places de stationnement réservées de qualité à proximité du stade. La communication claire sur l’événement doit inclure des informations sur l’accessibilité et les services disponibles. Enfin, il est crucial de consulter les publics concernés pour s’assurer que leurs besoins spécifiques soient satisfaits.

Chez AccessibAll, nous avons compilé plusieurs exemples de best practice et des documents pour aider toutes les parties intéressées. Les personnes valides perçoivent souvent un handicap à travers les utilisateurs de fauteuils roulants, mais ils ne représentent qu’environ 8 % des personnes en situation de handicap. Chez AccessibAll, nous avons accumulé 15 ans d’expérience de labellisation des places au stade selon les différents types de handicap afin de permettre à tous les supporters de vivre la meilleure expérience possible dans un stade. Tous les sièges sont passés en revue afin d’identifier les places les plus adaptées à certains handicaps : difficultés motrices, cognitives, visuelles ou auditives. Pour un examen approprié, une consultation et idéalement une évaluation sur site est la meilleure solution, ce que nous avons réalisée à ce jour dans plus de 100 stades.

Quelle est l’importance de la sensibilisation et de la formation du personnel des stades pour l’accueil des personnes en situation de handicap ? Quels efforts sont faits en ce sens ?

