La France, une cible de choix dans la stratégie d’internationalisation de LALIGA

Particulièrement active dans sa stratégie d’expansion à l’international, la ligue espagnole a fait de la France un de ses marchés prioritaires de développement. Une politique qui passe par de solides liens construits avec son partenaire de diffusion mais aussi via l’organisation d’événements physiques d’envergure dans l’Hexagone pour donner plus de résonance à ses temps forts sportifs. Décryptage.

« La France occupe historiquement une place très importante dans la stratégie d’internationalisation de LALIGA. Elle fait clairement partie de nos marchés prioritaires, à la fois pour des raisons historiques, sportives et médiatiques, avec un potentiel de croissance encore plus fort dans le contexte actuel. »

Voilà comment Bastien Peyre, Responsable du développement international de LALIGA sur les marchés français et du Benelux, nous résume la place occupée par l’Hexagone dans la stratégie d’internationalisation de la ligue espagnole. Alors que la plupart des grands acteurs du sport européen concentrent leurs investissements sur l’Amérique du Nord ou encore l’Asie-Pacifique, LALIGA ne commet pas l’erreur d’oublier les marchés traditionnels du Vieux Continent – dont la France – dans sa politique d’expansion.

« Il existe une proximité géographique et culturelle forte entre l’Espagne et la France, facilitant les échanges, la visibilité médiatique et l’intérêt des supporters français pour LALIGA » explique Bastien Peyre. Des liens qui se sont renforcés avec la présence de nombreux grands joueurs français dans le championnat ibérique à l’image de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Sa présence dans notre championnat agit comme un accélérateur d’attention médiatique et d’engagement » précise Bastien Peyre.

« Il est important de souligner que cette relation privilégiée avec la France ne se limite pas à l’actualité récente. LALIGA a toujours entretenu un excellent lien avec le football français, et l’Espagne a historiquement été un marché de très forte valeur pour les joueurs français » ajoute Bastien Peyre. En effet, outre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Jules Koundé, l’Espagne a de tout temps accueilli les meilleurs joueurs tricolores dans son championnat dont évidemment Zinedine Zidane, Karim Benzema, Thierry Henry ou encore Laurent Blanc. « De tels joueurs ont marqué durablement l’histoire du championnat et renforcé son attractivité auprès du public français » analyse Bastien Peyre.

BeIN Sports, acteur central de la stratégie d’internationalisation de LALIGA en France

La France, une cible de choix dans la stratégie d’internationalisation de LALIGA