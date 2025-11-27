« L’édition 2026 du SPORTEM mettra l’accent sur l’expérience spectateur et la création de nouvelles sources de revenus in-stadia »

Rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’industrie sportive, le SPORTEM fait son retour avec une 8e édition organisée au Parc des Princes le 20 janvier prochain. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot, Benjamin Gourbeyre, Chef de Projet au SPORTEM, fait le point sur les grands thèmes qui seront abordés lors de cette nouvelle édition tout en révélant les objectifs visés. Interview.
Pouvez-vous nous décrire le concept du SPORTEM ? Quelles seront les principales nouveautés de l’édition 2026 ?
Le SPORTEM s’est imposé, au fil des années, comme l’un des rendez-vous incontournables du sport business en France. Sa 8e édition se tiendra le 20 janvier 2026 au Parc des Princes, un lieu emblématique qui renforce la dimension de l’événement.
L’ambition du salon demeure inchangée : rassembler, le temps d’une journée, l’ensemble de l’écosystème du sport afin de favoriser les échanges, stimuler l’innovation, encourager les collaborations et faciliter les rencontres entre décideurs.
L’édition 2026 mettra tout particulièrement l’accent sur l’expérience spectateur et sur la création de nouvelles sources de revenus in-stadia. Ce focus répond à une attente forte du marché et s’inscrit dans une dynamique où les clubs, ligues et organisateurs d’événements cherchent à repenser en profondeur le lien avec leurs publics.
Combien de visiteurs attendez-vous pour cette nouvelle édition ? Quelle sera la typologie ? Parvenez-vous à attirer des représentants de clubs / d’ayants droit provenant de l’étranger ?
Nous prévoyons de dépasser le seuil des 1 000 inscrits, ce qui constituerait une progression significative par rapport aux précédentes éditions. Les échanges que nous avons actuellement avec nos interlocuteurs confirment un besoin croissant du secteur : celui de rencontrer les bons partenaires, d’identifier des solutions concrètes et de partager des retours d’expérience susceptibles d’accélérer les projets.
Comme chaque année, le salon accueillera majoritairement des représentants de clubs professionnels, de fédérations, de ligues sportives, ainsi que des organisateurs d’événements. Cette année encore nous avons le soutien de SPORSORA, LFP Media, la LNV, la LNH qui nous accompagnent et nous les en remercions. Nous comptons également un nombre croissant d’annonceurs privés.
Sur le plan international, nous avons renforcé nos efforts afin d’attirer davantage d’ayants droit étrangers. Dans cette optique, nous avons conclu un partenariat structurant avec LALIGA, qui nous accompagnera dans la mobilisation de l’écosystème espagnol. Une étape importante dans l’ouverture internationale du SPORTEM.
Combien d’exposants seront présents sur le salon ? Quels seront les principaux secteurs représentés ? Quel investissement faut-il envisager pour bénéficier d’un stand sur le salon ?
Nous attendons plus d’une cinquantaine d’exposants, issus de secteurs variés mais tous liés à l’expérience spectateur : fan expérience, solutions print, billetterie, contrôle d’accès, CRM, digital, LED, merchandising, restauration et hospitalités, ainsi que plusieurs agences spécialisées. L’offre couvre ainsi l’ensemble des besoins des acteurs souhaitant optimiser leur modèle économique et enrichir la relation avec leurs publics.
Le tarif d’entrée pour exposer est fixé à 1 750 € HT, un investissement qui se veut accessible pour permettre à un large panel d’acteurs, des leaders du marché aux jeunes entreprises innovantes, de participer. De plus, les offres proposées permettent l’accès à une plateforme de networking afin de faciliter les échanges et les rendez-vous.
Quels seront les thèmes traités lors des conférences et tables rondes ? Comment les avez-vous définis ?
Si la programmation définitive n’est pas encore arrêtée, plusieurs thématiques majeures peuvent déjà être dévoilées. Parmi elles : l’augmentation des revenus in-stadia en partenariat avec SPORSORA ; le brand content et l’influence comme leviers de création de valeur ; le rôle stratégique du CRM et de la data dans la fidélisation et l’expérience spectateur ; les enjeux billetterie et monétique pour optimiser la fan base.
Ces thématiques ont été choisies pour leur pertinence et leur résonance avec les défis actuels du secteur. Elles répondent également à une forte demande entrante d’acteurs souhaitant partager leur expertise et présenter leurs innovations dans un contexte où le paysage du sport business évolue à grande vitesse.
Comment voyez-vous l’évolution du SPORTEM lors des années à venir ? Prévoyez-vous d’organiser des éditions en-dehors de Paris à l’avenir ?
Notre ambition est d’inscrire durablement le SPORTEM dans le paysage du sport business français comme un rendez-vous annuel incontournable et en présentiel, afin de faciliter les rencontres et dynamiser les échanges.
Concernant une édition hors Paris, ce n’est pour l’heure un sujet d’actualité. La majorité des interlocuteurs et décideurs restent basés en région parisienne, ce qui fait de Paris un point de rencontre naturel, central et parfaitement desservi. Nous privilégions donc, pour le moment, une implantation pérenne au cœur de la capitale.
En tant que partenaire média du SPORTEM, Ecofoot.fr offre à ses lecteurs une réduction exclusive de 50% sur la billetterie avec le code promotion ECOFOOTPDP26. Offre réservée aux 50 premiers inscrits.