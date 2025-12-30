Comment le RC Lens façonne sa présence médiatique ?

Par

La gestion des relations presse est loin d’être un long fleuve tranquille pour les clubs de Ligue 1. Au RC Lens, on a su mettre en place une organisation intelligente des RP s’adaptant bien aux évolutions du secteur tout en soutenant le développement global du club. Eclairage.

« A travers nos relations presse, on souhaite en priorité valoriser le projet sportif mais aussi institutionnel du RC Lens. On veut installer une image cohérente du club sur la durée en montrant que l’excellence ne se résume pas qu’à une équipe qui performe sur les terrains. On cherche à mettre en lumière notre projet global avec les liens très forts qui unissent le club à son territoire. »

Voilà comment Hugo Georgel, Responsable Presse et Médias du RC Lens, nous résume les principaux objectifs poursuivis par le club artésien à travers ses relations avec les médias. Et étant donné les résultats sportifs actuellement enregistrés par le club Sang et Or, les sollicitations ont eu tendance à fortement augmenter au cours des dernières semaines !

« En période calme, on reçoit quelques sollicitations par jour. Mais ce chiffre peut rapidement s’emballer en fonction de l’actualité et des performances. Quand les bons résultats s’enchainent, on reçoit forcément beaucoup plus de demandes de la part de la presse nationale mais aussi de nouveaux formats comme des podcasts » avance ainsi Hugo Georgel.

Des demandes qui affluent également de l’international. « Il faut en profiter car les relations presse constituent clairement un levier de notoriété » analyse Hugo Georgel. Néanmoins, l’intérêt des médias étrangers pour le RC Lens n’est pas totalement nouveau. « Bon nombre de médias internationaux sont curieux du modèle lensois. Le ferveur qui se dégage du club mais aussi son identité singulière intéressent régulièrement au-delà de l’Hexagone » souligne le Responsable Presse et Médias du RC Lens. « C’est important d’entretenir des liens dans le temps. Cela permet de crédibiliser un peu plus le club. On n’est pas alors uniquement perçu comme la bonne surprise sportive du moment » poursuit ce dernier.

A l’image de tous les grands noms de Ligue 1, le RC Lens ne peut accéder à toutes les sollicitations reçues. Lors des périodes d’emballement médiatique, le club se doit alors de prioriser les demandes en fonction de quelques critères clairement définis. « J’étudie l’angle proposé, la crédibilité du média mais aussi l’interlocuteur demandé et son éventuel impact sur le groupe. La priorité, cela reste toujours le sportif » précise Hugo Georgel.

Maintenir des relations régulières avec les journalistes

