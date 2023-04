Par

Pour la Ligue 1, l’affaire Mediapro c’est 2 milliards d’euros de manque à gagner sur les quatre ans de contrat qui avait été négocié avant que les droits ne soient récupérés par Amazon pour un prix divisé par trois. Cela est sans doute plus si on considère la perte de valeur à long terme causée par cette faillite et notamment l’écart économique avec le Big-4 qui a explosé. Cette faillite met en lumière différents aspects liés à la question des droits sportifs dans sa commercialisation sur les marchés amont – marché des droits sportifs – et aval – marché des programmes sportifs. De manière plus systématique, la responsabilité d’un tel échec ne peut se résumer à des questions techniques liées à l’appel d’offres ou conjoncturelles en lien avec le Covid-19 mais aussi et surtout à un certain niveau de négligence de l’ayant droit. Quels sont les facteurs ayant précipité une faillite si soudaine ? Le modèle économique de Mediapro avait-il une infime chance de réussir ? Quelles leçons la LFP doit-elle tirer de cet échec pour son prochain appel d’offres ? Note d’analyse d’Antoine Feuillet, Maître de Conférences à l’Université de Paris-Saclay.

Malédiction du vainqueur

Sur le plan empirique, la faillite de Mediapro illustre presque parfaitement le concept de malédiction du vainqueur issu de la théorie des enchères. Cette notion est définie par l’économiste Richard Thaler (1988) comme la situation correspondant à une enchère victorieuse qui est au-dessus de la valeur réelle du bien ou de la surestimation d’un bien qui entraine la déception du vainqueur.

Le résultat de l’appel d’offres de mai 2018 fait apparaitre l’écart entre les offres de Mediapro et de ses concurrents. Néanmoins, il est à noter que sans Mediapro, le résultat de l’appel d’offres aurait pu atteindre un chiffre proche du milliard d’euros. Au-delà de la surprise de l’arrivée d’un acteur inconnu en France ou presque c’est surtout le montant des droits TV et le modèle économique proposé qui était censé viabilisé un tel investissement qui n’ont convaincu personne si ce n’est à la LFP.

Quelles leçons tirées de l’affaire Mediapro ?