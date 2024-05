Quelle valorisation pour les clubs de Ligue 2 ? #2

Par

En Ligue 2, de nombreux clubs sont fortement dépendants des activités sur le marché des transferts pour équilibrer leurs comptes. Néanmoins, certaines formations, ayant connu un passé récent en National, mettent en place d’intéressants plans de structuration, devant leur permettre de consolider leur place dans le monde professionnel sans dépendre d’une politique sportive à court terme. Une orientation qui paie en matière de valorisation. Décryptage.

« Comment une entreprise qui ne gagne pas d’argent – et qui en perd même beaucoup selon les saisons – peut valoir plusieurs millions d’euros ? » C’est par cette question rhétorique qu’un expert en économie du sport nous dresse ce constat peu reluisant au sujet de la valorisation des clubs de Ligue 2.

Et, à la lecture des derniers comptes de résultat des différents clubs du championnat, il est difficile de lui donner tort. Selon le dernier rapport publié par la DNCG, les clubs de L2 ont enregistré au global un résultat net déficitaire de l’ordre de 8,5 m€ à l’issue de l’exercice 2022-23, après avoir déjà perdu près de 19,5 m€ en 2021-22. Et le déficit d’exploitation est bien plus important – négatif à hauteur de 189 m€ l’an dernier – obligeant ainsi la plupart des clubs à réaliser d’importantes plus-values sur le marché des transferts pour réduire leurs pertes.

Face à ce constat, l’application des méthodes traditionnelles de l’ingénierie financière ne donne pas une estimation très élevée de la valorisation des différents clubs de L2. Pourtant, certains investisseurs sont prêts à mettre la main au portefeuille pour acquérir de telles structures. Selon les derniers échos de L’Equipe, l’AS Saint-Etienne pourrait être prochainement vendue pour un montant de l’ordre de 25 m€. Bien que l’ASSE soit un cas à part – club dimensionné pour la L1 et ayant enregistré un résultat net (légèrement) positif ces dernières saisons grâce au trading de joueurs et aux différentes aides à la relégation – cette potentielle transaction illustre l’appétit des investisseurs internationaux pour les clubs de ce championnat.

Quelle méthode pour valoriser les clubs de Ligue 2 ?

Comment expliquer alors les écarts importants constatés entre les méthodes classiques de valorisation et les prix réels de marché en L2 ?

Quelle valorisation pour les clubs de Ligue 2 ? #2