La NFL à l’assaut des marchés européens

Alors que la NFL déploie actuellement son plan stratégique pour développer la notoriété de sa compétition à l’international, l’hypothèse consistant à organiser une édition du Super Bowl sur le sol européen a dernièrement (re)fait surface. Si une telle initiative est impossible à mettre en place à court terme, la direction de la NFL ne ferme pas complètement la porte pour autant. Et d’autres projets encore plus ambitieux sont dans les cartons. Eclairage.

Délocaliser des rencontres à l’autre bout de la planète pour renforcer la notoriété de sa compétition sur de nouveaux marchés. Si cette idée n’est clairement pas en phase avec les problématiques environnementales, elle séduit néanmoins de plus en plus de dirigeants de ligues professionnelles, cherchant en priorité à trouver de nouveaux relais de croissance pour leurs recettes commerciales et télévisuelles.

Alors que les principales ligues européennes de football rencontrent différents obstacles sur leur chemin dans la concrétisation de tels projets – seules des rencontres amicales ou du type Trophée des Champions sont organisées à l’étranger – certaines ligues américaines ont aujourd’hui un important temps d’avance en la matière. C’est le cas notamment de la plus puissante d’entre elles, la NFL, qui délocalise des matches de sa saison régulière à l’étranger depuis… 2005 ! Les 32 franchises du championnat de football américain ont ainsi déjà disputé au moins une rencontre à l’international depuis le déploiement de ce plan de développement.

En cette saison 2023-24, un total de 5 rencontres seront disputées sur le continent européen. Sur la première quinzaine d’octobre, 3 matches ont été joués à Londres, dans le mythique stade de Wembley et le Tottenham Stadium. L’affiche opposant les Baltimore Ravens aux Tennessee Titans a notamment réuni plus de… 61 000 spectateurs au sein de l’antre traditionnellement réservé aux matches des Spurs ! Deux autres rencontres doivent encore être organisées à Francfort au mois de novembre prochain.

Quelle hausse de recettes pour les droits TV internationaux de la NFL ?

La direction de la NFL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

La NFL à l’assaut des marchés européens