LOU Rugby, le culte de l’hospitalité

Faisant office de très bon élève au sein du rugby professionnel français en matière d’activités B2B, le LOU Rugby est parvenu ces dernières années à afficher une belle croissance de ses revenus issus du sponsoring et des hospitalités. Le club lyonnais a su mettre en place une solide organisation pour exploiter au mieux le potentiel du Matmut Stadium Gerland. Et le LOU explore déjà de nouvelles pistes de développement pour maintenir cette tendance haussière. Eclairage.

Le plaisir personnel au service du business : voilà une formule couramment utilisée par les équipes du LOU Rugby lors de rendez-vous pour convaincre de nouveaux partenaires de s’engager auprès du club. Une maxime résumant bien la philosophie qui guide les activités commerciales du LOU. « On ne propose pas uniquement 80 minutes de rugby à nos partenaires et c’est un élément extrêmement important à nos yeux. Notre expérience est beaucoup plus large. En jour de match, certains de nos spectateurs VIP peuvent passer plus de 6 heures au stade » nous décrit Kevin Esmieu, Responsable du Développement Commercial du LOU Rugby.

Pour faire de chaque match un événement unique, le LOU Rugby travaille beaucoup sur l’expérience globale avec des animations différentes régulièrement proposées au Matmut Stadium Gerland. « On appuie au maximum sur ce côté événementiel. Lyon est une grande agglomération. Nous affrontons une vive concurrence sur le plan sportif mais aussi culturel et musical. D’où l’importance de proposer une expérience globale à chaque match » précise Kevin Esmieu.

Cette volonté de surprendre les partenaires à chaque rencontre est parfaitement symbolisée par les loges événementielles, produit lancé en 2018 et devenu phare depuis. Le club a ainsi aménagé au cœur du Matmut Stadium Gerland 12 loges privatives aux couleurs des pays du rugby : Irlande, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Argentine, Italie, Japon… Les entreprises ayant souscrit à cette prestation changent de loges à chaque rencontre et plongent ainsi dans un nouvel univers. « La prestation évolue en fonction du pays visité. Cela casse complètement la routine » nous indique Kevin Esmieu.

Le mode de fonctionnement adopté par le LOU séduit de plus en plus d’entreprises de l’agglomération lyonnaise. Aujourd’hui, le club réunit un réseau de 460 entreprises dans son business club. « Seules les sociétés qui sont abonnées à la saison intègrent le LOU Business Club, c’est un vrai moyen de donner de la valeur à nos offres annuelles » décrypte Kevin Esmieu.

Une adhésion qui permet d’intégrer un véritable club d’entreprises avec la possibilité de participer, à minima, à une dizaine d’événements par an en-dehors des matches du LOU. Parmi les temps forts, le LOU organise notamment des soirées de dégustation de vin, des tournois de bowling, de pétanque ou encore de rugby à toucher, des speed business meetings… « On essaie au maximum d’apporter une touche informelle à ces événements pour favoriser la convivialité » avance Kevin Esmieu.

Une organisation étoffée pour prendre soin des partenaires

LOU Rugby, le culte de l’hospitalité