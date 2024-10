Par

En 2022, la Major League Soccer a surpris le monde du sport en cédant ses droits audiovisuels pour 10 ans à Apple. Près de deux ans après l’entrée en vigueur du contrat, quelles en sont les retombées pour le championnat nord-américain ? Décryptage.

Vincent Labrune en rêvait pour atteindre ses objectifs concernant la commercialisation des droits TV de la Ligue 1 pour le cycle 2024-29. Et Gianni Infantino ne relâche pas ses efforts pour séduire le géant de la tech afin de lui vendre les droits TV de sa nouvelle Coupe du Monde des Clubs FIFA.

Mais, jusqu’à présent, très peu nombreuses sont les organisations sportives à avoir convaincu Apple de formuler une offre pour s’offrir leurs droits TV. La Major League Soccer fait partie des rares exceptions. En 2022, le championnat nord-américain officialisait la conclusion d’un accord global sur 10 ans avec le géant de Cupertino.

Mais pourquoi Apple a-t-elle choisi de nouer ce partenariat avec la MLS pour faire son entrée sur le marché des droits TV footballistiques ? « La direction de la MLS a décidé à l’époque d’aligner la commercialisation de ses droits TV nationaux et internationaux dans l’espoir d’attirer une grande entreprise technologique parmi les candidats. Cela donnait alors l’opportunité à un tel acteur de s’offrir les droits TV d’une grande compétition américaine à l’échelle mondiale. Il s’agit là d’un fait sans précédent » nous fait savoir Nick Meacham, CEO de SportsPro Media, plateforme anglo-saxonne de référence dans l’actualité sport business.

Néanmoins, la configuration de l'appel d'offres n'est pas la seule source d'explication poussant Apple à se jeter à l'eau dans l'acquisition de droits TV de sport en s'associant à la MLS.

Apple : partenaire idéal de développement pour la MLS ?